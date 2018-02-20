AB'den 'Suriye' çağrısı: 'Artık son vermeliyiz!'

Avrupa Birliği (AB), Suriye'nin İdlib ve Doğu Guta bölgelerinde insani durumun son haftalarda ciddi anlamda kötüleştiğine dikkati çekerek, uluslararası topluma Suriye halkının çektiği acıya son vermek için harekete geçme çağrısında bulundu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile AB Komisyonunun İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Christos Stylianides'in ortaklaşa yaptığı yazılı açıklamada, özellikle son haftalarda İdlib ve Doğu Guta'da insani durumun kötüleştiği, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan yüzlerce masum sivilin mağdur olduğu belirtildi.

"300 BİNDEN FAZLA SİVİL YERLERİNDEN EDİLDİ"

Doğu Guta'da sadece bugün onlarca masum sivilin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, bölgede 300 binden fazla sivilin yerlerinden edildiği kaydedildi.

Açıklamada daha fazla kişinin hayatını kaybetmesini engellemek için Suriye'deki sivillere insani yardımın kısıtlanmadan ulaştırılması gerektiği belirtilirken, "En savunmasız kişiler olan çocukların ve ailelerin öldürülmemesi için, Suriye halkının çektiği acılara son vermek için uluslararası toplum birlik olmalı ve harekete geçmeli" ifadesi kullanıldı.

AB'nin çatışmadaki tüm taraflara şiddeti sonlandırmak ve uluslararası insan hukuk uyarınca Suriye halkını korumak için çağrı yaptığı aktarılan açıklamada, tüm tarafların Birleşmiş Milletler öncülüğündeki barış sürecine dahil olması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, Mogherini'nin bugün Brüksel'de Suriyeli muhalifleri temsil eden Müzakere Heyeti Başkanı Nasr el-Hariri ile bir görüşme yaptığı, görüşmede Suriye'deki mevcut durumun ele alındığı ifade edildi.

DOĞU GUTA'YA YÖNELİK SALDIRILAR

Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin abluka altında tuttuğu Doğu Guta'da bugün düzenlediği saldırılarda, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 41 sivil yaşamını yitirdi.

Muhaliflerin kontrolünde bulunan Doğu Guta'da yaklaşık 400 bin sivil yaşıyor. Doğu Guta, Astana anlaşmalarında gerginliği azaltma bölgesi ilan edilmişti ancak Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esed rejimi, geçen yıl nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını yoğunlaştırmış ve son aylarda saldırılarını şiddetlendirmişti. İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil durumda binlerce hasta sivil tahliye edilmeyi bekliyor. Bunların çoğunluğu çocuk veya ileri evre kanser hastası. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk açlık ve ilaçsızlık yüzünden yaşamını yitirdi.

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