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AB'den Esed ve Rusya'ya 'saldırıları durdurun' çağrısı...

AB'den Esed ve Rusya'ya 'saldırıları durdurun' çağrısı...

Avrupa Birliği, Esed rejimi ve destekçilerinin 20 Haziran'dan bu yana Dera bölgesinde düzenlediği saldırıları "uluslararası insancıl hukukunun açık ihlalleri" olarak niteledi ve "acilen durdurun' çağrısı yaptı.

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Eklenme Tarihi: 04-07-2018 13:51 - Güncelleme: 04-07-2018 13:51

Avrupa Birliği, Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin ülkenin güneyindeki Dera bölgesine yönelik yoğun saldırılarının devam etmesi ve yüzbinlerce insanın yaşadıkları yerden göç etmeye başlaması üzerine sert bir açıklama yaptı. AB'den yapılan açıklamada, "Bu saldırılar uluslararası insancıl hukukunun açık ihlalleridir" denildi.

270 BİN SİVİL ZORLA YERİNDEN EDİLDİ... AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Esed rejimi ve destekçilerinin Dera'ya yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırdığı, saldırıların bölgedeki 270 bin sivili zorla yerinden ettiği belirtildi.  Saldırılarda sağlık çalışalarının hayatını kaybettiği, aralarında sağlık merkezlerinin de bulunduğu önemli merkezlerin ve alt yapının tahrip edildiği kaydedildi. 

SALDIRILARI ACİLEN DURDURUN... "Bu saldırılar, uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukukun açık ihlalleridir." vurgusu yapılan açıklamada, saldırıların aynı zamanda BM öncülüğünde yürütülen siyasi müzakerelere büyük zarar verdiği ifade edildi. AB, çatışmaların acilen durdurulması, gerginliği azaltma bölgeleriyle ilgili anlaşmaya saygı gösterilmesi ve Suriye halkına insani yardım ulaştırılması çağrısında bulundu.

20 HAZİRAN'DAN BERİ BOMBALANIYOR... Rejim güçleri ve destekçisi İran, 20 Haziran'da ülkenin güneybatısındaki Dera'da askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgeleri ele geçirmek için Rusya'nın hava desteğiyle askeri operasyon başlatmıştı. Saldırılarda 200'den fazla sivil öldü. Suriye'nin güneybatısındaki Dera ve Kuneytra, Astana süreci garantörleri Türkiye, İran ve Rusya'nın Mayıs 2017'de oluşturduğu 4 gerginliği azaltma bölgesi içinde yer alıyordu. Rusya, ABD ve Ürdün, 2 ay sonra Dera ve Kuneytra'yı özel bir anlaşma kapsamına almıştı. Ancak ABD bölgede desteklediği muhaliflere yardımlarını kesmiş ve rejim güçlerinin saldırıları karşısında yardımda bulunmamıştı.  

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