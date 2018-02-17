AB'den ABD'nin Afrin çıkışına destek geldi

Zeytin Dalı Harekatı, Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'nın (GYMNICH) gündemindeydi. AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik'in de katıldığı toplantı sonrası konuşan Yüksek Temsilci Federica Mogherini, ABD'nin Afrin operasyonuyla ilgili itidal çağrısına katıldığını söyledi.

AB’nin geçtiğimiz günlerde ve haftalarda sivil kayıplardan ve operasyonun insani sonuçlarından duyduğu endişeleri dile getirdiğini hatırlatan ve Türkiye’nin meşru güvenlik endişelerinin farkında olduklarını belirten Mogherini şunları söyledi:

“Askeri operasyonların hedefinin, DEAŞ ve Birleşmiş Milletler’in listesindeki terör örgütleri olmayı sürdürmesi lazım. Bu pozisyonumuzu Türk dostlarımıza bir kez daha ilettik. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın Ankara’daki sözlerine katılıyorum, Türk dostlarımızın askeri eylemlerinde itidal göstermelerini ısrarla tavsiye ediyoruz.”

ÇELİK’TEN TEPKİ

Operasyonun uluslararası hukuka uygunluğunun ve Türkiye’nin egemen bir devlet olarak güvenliğini sağladığının altını çizen Çelik ise AB ülkelerinden beklentilerinin Zeytin Dalı Operasyonu’na tam destek vermeleri olduğunu söyledi. Toplantı sonrasında basına konuşan Çelik, Türk ordusunun sivil kayıp verilmemesi için en yüksek hassasiyeti gösterdiğini belirterek, “Bu konuda, olmayan bir konuda, endişe dile getirenler yüzlerce roket atılıp da yaralanan, hayatını kaybeden vatandaşlarımız, yani Türkiye’nin sivil kayıpları konusunda kesinlikle bu şekilde bir endişeyi dile getirmiyorlar. Bu çifte standartlar kaldırılabilir, makul konular değildir” ifadelerini kullandı.