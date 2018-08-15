  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVKurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş
ADVİyilik tüm diyarları yakın eder
eposta yazdır zoom+ zoom-

ABD'den yeni tehdit! Türkiye Brunson'ı vermezse...

ABD'den yeni tehdit! Türkiye Brunson'ı vermezse...

ABD'den Türkiye'ye yönelik tehdit dolu açıklamalar gelmeye devam ediyor. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın dün Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ile yaptığı görüşmenin ayrıntıları ortaya çıktı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 15-08-2018 08:39 - Güncelleme: 15-08-2018 08:39

ABD Başkanı Trump Türkiye ile köprüleri atmış görünüyor. Brunson'ın koşulsuz serbest bırakılmasını isteyen Beyaz Saray, aksi takdirde yeni adımlar atılacağının sinyalini verdi. Brunson'ın ABD'ye gönderilmesi ile uzlaşma kapılarının açılabileceği belirtiliyor..

YENİ YAPTIRIMLAR UYGULANACAK: İsmini vermeden Reuters'a konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi Türkiye'nin Brunson'ı vermemesi halinde yeni yaptırımlar uygulayacağını söyledi.
 
"ABD TAVİZ VERMEYECEK": Beyaz Saray yetkilisi, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın dün Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ile yaptığı görüşmede ABD'nin bu konuda taviz vermeyeceği mesajını ilettiğini söyledi.

"AŞIRI SERT TUTUMUMUZU KORUYACAĞIZ":Habere göre, yetkili, "Yönetim bu konuda aşırı sert tutumunu koruyacak. Başkan, Pastör Brunson'ı evine döndürmeye yüzde 100 kararlı ve önümüzdeki birkaç gün ya da bir hafta içinde herhangi bir gelişme olduğunu görmezsek yeni adımlar atabiliriz" dedi.

ABD'den Brunson mesajı: Trump hayal kırıklığı yaşıyor

Amerika ile Türkiye arasında yeni görüşme kulislere sızın bilgi

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN ABD'den yeni tehdit! Türkiye Brunson'ı vermezse... haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR14 YORUM

  • Misafir 15 Ağustos 2018 09:53 Avukatlar yeniden itiraz etti. Haftaya papaz Amerika da...

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro