ABD'den yeni tehdit! Türkiye Brunson'ı vermezse...

ABD Başkanı Trump Türkiye ile köprüleri atmış görünüyor. Brunson'ın koşulsuz serbest bırakılmasını isteyen Beyaz Saray, aksi takdirde yeni adımlar atılacağının sinyalini verdi. Brunson'ın ABD'ye gönderilmesi ile uzlaşma kapılarının açılabileceği belirtiliyor..



YENİ YAPTIRIMLAR UYGULANACAK: İsmini vermeden Reuters'a konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi Türkiye'nin Brunson'ı vermemesi halinde yeni yaptırımlar uygulayacağını söyledi.



"ABD TAVİZ VERMEYECEK": Beyaz Saray yetkilisi, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın dün Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ile yaptığı görüşmede ABD'nin bu konuda taviz vermeyeceği mesajını ilettiğini söyledi.

"AŞIRI SERT TUTUMUMUZU KORUYACAĞIZ":Habere göre, yetkili, "Yönetim bu konuda aşırı sert tutumunu koruyacak. Başkan, Pastör Brunson'ı evine döndürmeye yüzde 100 kararlı ve önümüzdeki birkaç gün ya da bir hafta içinde herhangi bir gelişme olduğunu görmezsek yeni adımlar atabiliriz" dedi.

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