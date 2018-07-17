ABD'den yeni S-400 tehdidi! Türkiye ciddi sonuçları olacağını bilmeli

ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi ve Askeri İlişkilerden Sorumlu Kıdemli Müsteşar Yardımcısı Vekili Tina Kaidanow, Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri satın almasının Türkiye için ciddi sonuçları olacağı yönünde tehditte bulundu.

İngiltere'de gerçekleştirilen Farnborough havacılık fuarında gazetecilere konuşan Kaidanow, Ankara'nın Rus hava savunma sistemlerini alma konusunda daha da ileriye gitmesi halinde yaptırımların 'sadece bir başlangıç' olacağına işaret etti.

CİDDİ SUNUÇLARI OLACAEĞINI ANLAMASINI... Türkiye'nin S-400 satın alması konusunda değerlendirmede bulunan Kaidanow şunları söyledi: "Müttefiklerimizin (Türkiye) satın aldığı sistemlerin diğer müttefiklerimiz için de destekleyici nitelikte olduğundan emin olmak istiyoruz. Sınır ötesindeki dostlarımız ve partnerlerimiz bunun gerçekten ciddi bir iş olduğunu anlamalı. Alışverişlerini yaparken bunu göz önünde bulundurmalarını umuyoruz. Türkiye'nin bu alımları yapmasının, özellikle de Rusya'dan S-400 satın almasının çok ciddi sonuçları olacağını anlamasını istiyoruz."

'BU SİSTEMLERİN RUSLARDAN ALINMASINDAN ENDİŞELİYİZ'... "Bu sistemlerin Ruslardan alınmasından endişeliyiz" diyen Kaidanow, Türkiye'nin S-400 satın almasının Rusya'nın Avrupa da dahil farklı bölgelerde 'uygunsuz' davranışlar sergilemesini sağlayacağından endişe duyduklarını belirtti.

'TÜRKLERE PATRİOTLAR KONUSUNDA...' Müttefikler için destekleyici olan sistemin Patirot füze savunma sistemi olduğunu söyleyen Kaidanow "Türkiye söz konusu olduğunda, bize göre bu Patirot. Türklere Patriotlar açısından neler yapabileceğimiz konusunda bazı bilgiler vermeye çalışıyoruz" dedi.

CAATSA YASASINI HATIRLATTI... Kaidanow, Washington'ın 'ABD'nin Düşmanlarına Yaptırımlarla Karşı Koyma Yasası'nı (CAATSA) yasasını kabul ettiğini ve bu çerçevede savunma alanında Rusya ile işbirliği yapan kuruluşlara yaptırım uygulandığını hatırlattı.

ABD geçen ay Türkiye'nin S-400 füze savunma sistemini alması halinde F-35 savaş uçakalarının teslimatını engelleyebileceği uyarısında bulunmuştu.