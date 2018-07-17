  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

ABD'den yeni S-400 tehdidi! Türkiye ciddi sonuçları olacağını bilmeli

ABD'den yeni S-400 tehdidi! Türkiye ciddi sonuçları olacağını bilmeli

ABD'nin Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sistemiyle ilgili Türkiye'ye yönelik tehditlerine bir yenisi daha eklendi. ABD Dışişleri Bakanlığı Kıdemli Müsteşar Yardımcısı Vekili Tina Kaidanow, Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri satın almasının Türkiye için ciddi sonuçları olacağı yönünde tehditte bulundu.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 17-07-2018 11:00 - Güncelleme: 17-07-2018 11:00

ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi ve Askeri İlişkilerden Sorumlu Kıdemli Müsteşar Yardımcısı Vekili Tina Kaidanow, Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri satın almasının Türkiye için ciddi sonuçları olacağı yönünde tehditte bulundu.

İngiltere'de gerçekleştirilen Farnborough havacılık fuarında gazetecilere konuşan Kaidanow, Ankara'nın Rus hava savunma sistemlerini alma konusunda daha da ileriye gitmesi halinde yaptırımların 'sadece bir başlangıç' olacağına işaret etti. 

CİDDİ SUNUÇLARI OLACAEĞINI ANLAMASINI... Türkiye'nin S-400 satın alması konusunda değerlendirmede bulunan Kaidanow şunları söyledi: "Müttefiklerimizin (Türkiye) satın aldığı sistemlerin diğer müttefiklerimiz için de destekleyici nitelikte olduğundan emin olmak istiyoruz. Sınır ötesindeki dostlarımız ve partnerlerimiz bunun gerçekten ciddi bir iş olduğunu anlamalı. Alışverişlerini yaparken bunu göz önünde bulundurmalarını umuyoruz. Türkiye'nin bu alımları yapmasının, özellikle de Rusya'dan S-400 satın almasının çok ciddi sonuçları olacağını anlamasını istiyoruz."

'BU SİSTEMLERİN RUSLARDAN ALINMASINDAN ENDİŞELİYİZ'... "Bu sistemlerin Ruslardan alınmasından endişeliyiz" diyen Kaidanow, Türkiye'nin S-400 satın almasının Rusya'nın Avrupa da dahil farklı bölgelerde 'uygunsuz' davranışlar sergilemesini sağlayacağından endişe duyduklarını belirtti.

'TÜRKLERE PATRİOTLAR KONUSUNDA...' Müttefikler için destekleyici olan sistemin Patirot füze savunma sistemi olduğunu söyleyen Kaidanow "Türkiye söz konusu olduğunda, bize göre bu Patirot. Türklere Patriotlar açısından neler yapabileceğimiz konusunda bazı bilgiler vermeye çalışıyoruz" dedi.

CAATSA YASASINI HATIRLATTI... Kaidanow, Washington'ın 'ABD'nin Düşmanlarına Yaptırımlarla Karşı Koyma Yasası'nı (CAATSA) yasasını kabul ettiğini ve bu çerçevede savunma alanında Rusya ile işbirliği yapan kuruluşlara yaptırım uygulandığını hatırlattı.

ABD geçen ay Türkiye'nin S-400 füze savunma sistemini alması halinde F-35 savaş uçakalarının teslimatını engelleyebileceği uyarısında bulunmuştu. 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN ABD'den yeni S-400 tehdidi! Türkiye ciddi sonuçları olacağını bilmeli haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • tuncer 17 Temmuz 2018 11:30 mutlaka s400 almalıyız. ABD Türkiye için en büyük tehdittir.

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro