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ABD'den yeni Afrin açıklaması... Neler oluyor?..

ABD'den yeni Afrin açıklaması... Neler oluyor?..

Türkiye’nin Suriye’de Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Operasyonu’na ilişkin ABD'den önce Pentagon sonra da ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanlığı'ndan peş peşe açıklamalar geldi... Açıklamalarda neler söylendi?

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Eklenme Tarihi: 21-01-2018 09:09 - Güncelleme: 21-01-2018 09:09

TÜRKİYE’nin Suriye’de Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Operasyonu’na başlamasının ardından ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’dan sonra ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Joseph Votel'den de çarpıcı bir açıklama geldi... Votel, "Afrin'in kendileri için bir operasyon alanı olmadığını" ve "Türkiye'nin Afrin'e düzenlediği operasyon konusunda kendilerine bilgi verdiğini" kaydetti. 

TÜRKİYE BİZİ BİLGİLENDİRDİ: Votel, Ortadoğu'da görev bölgeleri arasında seyahat ederken uçakta basın mensuplarına Afrin operasyonu hakkında kısa bir açıklama yaptı. Joseph Votel, Türkiye'nin dün başladığı operasyon konusunda kendilerini bilgilendirdiğini ve Afrin bölgesinin kendi operasyon alanları olmadığını kaydetti. CENTCOM Komutanı, "Askeri kaynaklarımızla bu bölgeye (Afrin) belirgin bir dikkatimizi veriyor değiliz." şeklinde konuştu.

DEAŞ ENDİŞESİ: Votel, Türkiye'nin niyetini bilmediğini ancak söz konusu Afrin operasyonunun DEAŞ'la mücadeleye yapacağı etki konusunda endişe ettiklerini dile getirerek, "DEAŞ ile Suriye'deki mücadele devam ediyor. Halen bu konu üzerine oldukça odaklanmış durumdayız ve onların kontrol ettiği yerleri geri almak için ortaklarımızla çalışmaya devam ediyoruz." değerlendirmesini yaptı. Amerikalı komutan ayrıca Türk yetkililerin kendilerine Münbiç'e yönelik bir operasyondan bahsetmediğini de sözlerine ekledi.

Pentagon: Türkiye'nin kaygılarını anlıyoruz

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • hakan 21 Ocak 2018 11:48 kaç yıldır söylüyoruz dinlemiyor. bu saatten sonra da biz dinlemiyoruz. abd nin söylemleri yok hükmündedir!

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