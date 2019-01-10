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ABD'den yeni açıklama: Trump'ın kararı kesin

ABD'den yeni açıklama: Trump'ın kararı kesin

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, ABD'nin Suriye'den çekilme kararını değerlendirdi. Pompeo, "Suriye'den çekilme konusunda Başkan Trump'ın kararı kesin." dedi.

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Eklenme Tarihi: 09-01-2019 22:36 - Güncelleme: 10-01-2019 00:08

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'nin Suriye'den çekilme kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Pompeo, "Suriye'den çekilme konusunda Başkan Trump'ın kararı kesin" ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ortadoğu ziyareti kapsamında sürpriz bir ziyarette bulunduğu Irak'ta Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) merkezi Erbil'e de uğradı. 

Pompeo, Erbil'de yaptığı açıklamada, "Suriye'den çekilme konusunda Başkan Trump'ın kararı kesin" dedi. Türkiye'nin Suriye'deki mücadelecisini öven Pompeo ayrıca, "Türkiye'nin teröristlere karşı verdiği mücadelenin farkındayız, bu konuda destekliyoruz" diye konuştu

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Burhan 09 Ocak 2019 23:31 Zırvalamayı kesin. Teröristleri korumak için atmadığınız takla kalmadı.

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