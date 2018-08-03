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ABD'den yaptırım kriziyle ilgili yeni açıklama

ABD'den yaptırım kriziyle ilgili yeni açıklama

ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararı almasının ardından bugün Singapur'da görüşen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun önemli açıklamalarının ardından, ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye ve ABD sorunu çözmek için çalışacak" denildi.

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Eklenme Tarihi: 03-08-2018 15:35 - Güncelleme: 03-08-2018 15:35

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, " Türkiye ve ABD sorunu çözmek için çalışacak. Çavuşoğlu ve Pompeo pek çok konuda yapıcı bir görüşme yaptı" denildi.

Türkiye ile ABD arasında yaşanan, Rahip Brunson ile ilgili gelişmelerden sonra ABD'nin aldığı yaptırım kararlarının ardından yüz yüze yapılan ilk görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bir araya gelmiş, Çavuşoğlu,  "Biz Türkiye olarak sorunları diplomasi ve diyalogla çözmeyi arzu ettik, yaklaşımımız da böyle oldu. Tehdit dili ve yaptırımlarla sonuca varılmayacağını söyledik ve bugün de tekrarlandık. Bunun da anlaşıldığını düşünüyoruz. Son derece yapıcı bir görüşme olduğuınu söyleyebilirim. Bir görüşmede bu krizlerin tamamının çözülmesi beklenemez. Ama yakın işbirliği içinde çalışmak konusunda mutabık kaldık. İki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek için, Münbiç ve İdlib dahil, hangi adımları atabiliriz bunları değerlendirdik." açıklamasında bulunmuştu. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • ALİ NACİ ÖZBULUT 03 Ağustos 2018 16:38 BUNLARLA İLGİLİ KRİZİMİZ HİÇ BİR ZAMAN BİTMEYEÇEKTİR.TÜRKİYE ARTIK EN UFAK BİR SÖYLENTİDE ESAS DURUŞA GEÇMEYEÇEK.BAZI SIKINTILAR YAŞANIR AMA MİLLİ MENFAATLERİMİZDEN TAVİZ VERMEK ARTIK KİMSENİN HADDİ DEĞİL.ABD HESAP KİTABINI BUNA GÖRE YAPSIN.DEVİR KAZAN KAZAN DEVRİ. ARTIK ZARIN HER YÜZÜ ABD KAZANIR DEĞİL.ZATEN DÜNYADA DA BÖYLE.

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