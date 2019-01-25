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ABD'den Venezuella için acil toplantı çağrısı

ABD'den Venezuella için acil toplantı çağrısı

ABD, Venezuela'daki krizi görüşmek üzere BM Güvenlik Konseyi'ni cumartesi günü acil toplantıya çağırdı. Bununla birilikte, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Maduro'nun yasa dışı bir şekilde görevde olduğunu savundu.

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Eklenme Tarihi: 25-01-2019 07:16 - Güncelleme: 25-01-2019 07:16

ABD, Venezuela'daki krizi görüşmek üzere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden (BMGK) acil toplantı talebinde bulundu. ABD'nin BM Daimi Temsilciliği, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, BM Güvenlik Konseyini cumartesi günü yerel saat ile 09:00'da toplantıya çağırdığını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun da toplantıya katılması bekleniyor.

POMPEO: MADURO YASA DIŞI ŞEKİLDE GÖREVDE BULUNUYOR
Amerikan Devletleri Örgütü'ne seslenen ABD Dışişleri bakanı Mike Pompeo ise Maduro'nun yasa dışı bir şekilde görevde olduğunu savunarak şu ifadeleri kullandı: "Tüm Amerikan Devletleri Örgütü üyeleri demokrasinin yanında olmalıdır. Nikolas Maduro yönetimi yasadışıdır. Bu nedenle yaptığı tüm açıklama ve eylemleri yasadışı ve geçersiz kabul ediyoruz."

Venezuela'da dün muhalefet ve iktidar yanlılarının düzenlediği mitingler ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı. 

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı. 

Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise başkent Caracas'taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'in balkonundan binlerce Venezuelalıya seslenmiş, ABD ile tüm ilişkileri kestiğini ve bu ülkenin diplomatlarına Venezuela'yı terk etmeleri için 72 saat süre tanıdığını açıklamıştı.


 

 

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Kaynak : AA

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