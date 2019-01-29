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ABD'den Venezuela'ya 5 bin asker Türkiye'yi kırmızıya boyadılar

ABD'den Venezuela'ya 5 bin asker Türkiye'yi kırmızıya boyadılar

VENEZUELA'da gerilim devam ederken ABD bu ülke ile ilgili birçok girişimde bulunmaya devam ediyor. Venezuela'nın petrol şirketlerine yaptırım kararı alan ABD'nın şimdi ise ülkeye Kolombiya üzerinden asker göndermesi gündeme geldi.

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Eklenme Tarihi: 29-01-2019 09:13 - Güncelleme: 29-01-2019 09:13

Bir anda dünya gündemine oturan Venezuela ile ilgili ABD'de ilgi çekici bir durum yaşandı.Dün gece ABD’nin Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton bir basın toplantısı düzenledi.

Bolton toplantıda Venezuela ordusuna darbe yaparak gücü Maduro'dan alması ve muhalif lider Guaido'ya vermesi çağrısında bulundu.

Bolton bu çağrısını, “Venezuela ordusuna gücü barışçıl bir şekilde muhalif lider Guaido'ya devretmesi çağrısını yapıyorum” şeklinde dile getirdi.

Bolton'un önüde konuştuğu dev dünya haritasında Maduro ve Guaido’ya destek veren ülkeler kırmızı ve mavi renklerle gösterildi. Türkiye ise kırmızıya boyandı.

5 BİN ASKER NOT DEFTERİNDE
Fakat bu açıklamadan ziyade uluslararası kamuoyunun dikkatini çeken bir detay gündem oldu. Ajansların ve bütün dünyanın gözü önünde notlarının olduğu defteri tutan Bolton’ın burada el yazısıyla kaleme aldığı bir cümle dikkat çekti. Notlarda, “5.000 asker Kolombiya’ya” cümlesi dikkat çekti. Kulislerde ABD’nin Kolombiya üzerinden Venezuela’ya gideceği konuşuluyor.

Bolton'un elinde tuttuğu defterde “Kolombiya’ya 5.000 asker” ifadesi yer alıyor.

TÜM SEÇENEKLER MASADA
Trump’a yakınlığıyla bilinen Fox News’e konuşan kaynaklar, “Eğer ihtiyaç olursa diye ABD Venezuela’nın batıdaki komşusuna asker konuşlandırmayı planlıyor. Bu plan kesin değil” ifadesini kullandı. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi yorum yapmazken, Beyaz Saray’dan bir yetkili, “Başkan Trump’ın da dediği gibi bütün seçenekler masada” dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • Nd 29 Ocak 2019 09:58 Erkin misin nesin muhalefet olmak ülkeyi satmak ülke nin yönetimini Amerika nın istediği kuklalara teslim etmek değildir halk ne diyor da o doğrudur

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