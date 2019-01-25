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ABD'den Venezuela'daki personeline ülkeyi terk etme talimatı

ABD'den Venezuela'daki personeline ülkeyi terk etme talimatı

ABD Dışişleri Bakanlığının, Venezuela'daki ABD Büyükelçiliğinde ikinci derecede görevli personeline ülkeyi terk etmesi talimatı verdiği bildirildi.

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Eklenme Tarihi: 25-01-2019 07:26 - Güncelleme: 25-01-2019 07:26

ABD medyasında yer alan haberlerde, Venezuela'daki ABD Büyükelçiliği ve konsolosluklarında görev yapan ikinci derece personele ülkeden ayrılma talimatı verildiği ancak birinci derece diplomatların görevlerine devam edeceği belirtildi.

Talimatın, Venezuela'daki ABD diplomatik temsilciliklerinde çalışan 150 civarındaki personelin tamamının güvenliğini sağlamanın zor olduğu için verildiği, buna rağmen başkent Caracas'ta bulunan Büyükelçiliğin açık kalmaya devam edeceği kaydedildi.

'HAZIR OLUN' UYARISI
Bakanlığın ayrıca Venezuela'da yaşayan ABD vatandaşlarına ülkeyi terk etmek için hazır olmaları uyarısı yaptığı ileri sürüldü. 

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, dün başkent Caracas'taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'in balkonundan binlerce Venezuelalıya seslenmiş, ABD'nin Venezuela'ya darbe yapmaya çalıştığı gerekçesiyle ABD ile tüm ilişkileri kestiğini ve bu ülkenin diplomatlarına Venezuela'yı terk etmeleri için 72 saat süre tanıdığını açıklamıştı. 

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Kaynak : AA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Adem 25 Ocak 2019 08:13 Hiç şaşırmadım bunun altından da abd çıktı.

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