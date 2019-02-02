  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

ABD'den Venezuela için bir ahlaksız adım daha

ABD'den Venezuela için bir ahlaksız adım daha

ABD yönetimi, Venezuela'nın geçici devlet başkanı olarak tanıdığı muhalif lider Juan Guaido'nun talebine karşılık ülkeye "insani yardım" göndereceğini açıkladı. ABD'nin "insani yardım" göndermesi, Venezuela'ya müdahalesini hızlandıracak unsur olarak yorumlandı

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 02-02-2019 07:27 - Güncelleme: 02-02-2019 07:27

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Twitter hesabından Venezuela ile ilgili açıklama yaptı. Bolton, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"ABD, Geçici Devlet Başkanı Juan Guaido'nun ricasına uygun olarak, onun yetkilileriyle de istişare ederek Venezuela halkı için ilaç, tıbbi malzeme ve gıda takviyelerini içeren insani yardımları mobilize edecek ve (bu ülkeye) nakledecektir. Artık Maduro'nun yoldan çekilme vakti gelmiştir."

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Twitter hesabından paylaşımda bulunarak, Bolton'ın "insani yardım" açıklamasına destek verdi.

Pompeo, Guaido'nun "insani yardımla" ilgili Twitter paylaşımını alıntılayarak, "ABD, sizin insani yardım mobilize etme çabalarını destekliyor. Venezuela halkına destek vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.

"Venezuela'ya müdahale" tartışması
Bolton ve Pompeo'nun "Venezuela'ya insani yardım" açıklaması, ABD'nin bu ülkeye müdahalesini kolaylaştıracak bir adım olarak nitelendirildi.

Guaido, dün attığı tweet ile Venezuela halkı için insani yardım çabalarını artırdıklarını ve ülkeye gıda ve tıbbi malzemenin girişine izin vereceklerini açıklamıştı.

ABD yönetimi, daha önceki açıklamalarında Venezuela halkına yardım için 20 milyon dolar ayırdığını ve bu yardımı göndermeye hazır olduğunu duyurmuştu.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise ABD'nin kendi ülkesine yardım çabalarını "egemenlik hakkına müdahale" olarak yorumlamış ve buna karşı olduklarını ifade etmişti.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de dün yaptığı açıklamada, "Maduro rejimine son verme zamanı geldi." ifadesini kullanmıştı.

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı. Son olarak Avrupa Parlamentosu (AP) da aynı yönde adım atmıştı.

Rusya, Küba, Çin, Meksika, Türkiye, ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkinin süreceğini açıklamıştı.

PAYLAŞ tw fb
Kaynak : AA

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN ABD'den Venezuela için bir ahlaksız adım daha haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEÇİM SONUÇLARI
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro