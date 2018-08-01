ABD'den Türkiye'ye yaptırım kararı! Yaptırımlar ne?

Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı Türkiye'de Aralık 2016'dan bu yana tutuklu olan papaz Andrew Craig Brunson'ın gözaltına alınıp tutuklanmasında bakanlıkların taşıdığı sorumluluktan dolayı Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya karşı yaptırım kararı aldı.

Küresel Magnitsky Yasası kapsamında alınan yaptırım kararına göre Gül ve Soylu'nun bakanlıklarının Türkiye'de "ciddi insan hakkı ihlallerinde" bulunduğu ve buna göre 13818 numaralı Başkanlık Kararnamesi'ne referansla sorumlu tutuldukları kaydedildi.

ABD Hazine Bakanı Steven Munchin, "Papaz Brunson'ın haksız tutukluluğu ve adli sürecin Türk yetkililer tarafından devam ettirilmesi en basit şekilde kabul edilemez" ifadesini kullandı. Munchin sözlerine "Başkan Trump'ın tekrar tekrar ifade ettiği gibi ABD, Türkiye'den Brunson'ın derhal serbest bırakılmasını beklemektedir" şeklinde devam etti.

F-35'LERİN TESLİMİNİN GECİKTİRİLMESİ GÜNDEMDE

ABD tarafından F-35'lerin Türkiye'ye iletiminin geciktirilmesi ve Türkiye'ye uluslararası finans kurumlarında yaptırım uygulanması konusunda Senato'da teklifler yer almıştı.

YAPTIRIM NELERİ İÇERİYOR?



Hazine Bakanlığı'nın gerekçeli kararında Brunson'ın ev hapsine alınmasında Türk İçişleri Bakanı ve Adalet Bakanı sorumlu tutuluyor. İki Bakan, Türk Hükümeti'nin işleyişinde liderler olarak tanımlanıyor. İki bakan insan hakları ihlalleri ile suçlanıyor. Yine her iki bakanın iştiraki olan ticari yapılar ile ilişkide olan şirketlere de yaptırım öngörülüyor.

TÜRKİYE'YE KARŞI İLK KEZ...

Yaptırımlarla birlikte ABD ilk defa Türkiye’ye kişilere yönelik yaptırım uygulama kararı almış oldu.

Salı günü Rahip Brunson’un avukatları mahkemenin kararına itiraz etmiş mahkemede itirazları reddetmişti. Alınan yaptırım kararıyla birlikte doğrudan Türkiye İçişleri ve Adalet Bakanlarına yaptırım uygulanmış olacak.

Türkiye'ye karşı listemi hazırlandı?