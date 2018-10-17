ABD'den Türkiye'ye yaptırım kararı açıklaması!

Suudi Arabistan'ı ziyaretinin ardından Ankara'ya gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye'ye yaptırımlar konusunda açıklama yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Türkiye ziyaretinin ardından yeni açıklamalarda bulundu. Pompeo rahip Brunson'un serbest bırakılması sonrası ABD'nin Türkiye'ye yaptırımları konusunda kararını yakın zamanda vereceğini söyledi.

Kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbetinin araştırılması kapsamında ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı Pompeo'yu görevlendirmiş ve Pompeo, Suudi Arabistan ve Türkiye'ye ziyarette bulunmuştu.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI DA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Ankara ziyaretiyle ilgili ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan da açıklama yapılmıştı.

Bakanlık açıklamasına göre Pompeo, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili duydukları endişeyi iletmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, görüşmede ayrıca Türkiye'ye soruşturmada yardım etmeye hazır olduklarını da söylemişti.