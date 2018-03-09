ABD'den Türkiye'ye S-400 tehdidi

ABD’de ​Demokrat Partili Senatör Jack Reed ve NATO'nun Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Orgeneral Curtis Scaparrotti, Ankara’nın Rus hava savunma sistemi S-400’ü almasının sonuçları olacağı uyarısında bulundu.

ABD Senatosu’ndaki oturumda konuşan Reed, “Türkiye’nin S-400 alımı potansiyel olarak ABD ve Türkiye arasındaki savunma işbirliğini tüm yelpazede tehdit ediyor” dedi.

Scaparrotti ise S-400 alımının sonuçlarından birinin NATO standartlarıyla uyuşmazlık olacağını belirterek, “Sadece ben değil, hükümetimizin diğer üyeleri de bu alımın gerçekleşmesinin diğer sonuçlarını anlatmak için onlarla (Türkiye’yle) konuştu” ifadelerini kullandı. Ama ABD’li general, hangi sonuçları kastettiğini söylemedi.

Türkiye’yle hava savunma tedbirleri ile kullanabileceği sistemleri görüşmeye devam ettiklerini dile getiren Scaparrotti, “Bu (S-400) anlaşmanın nihai olduğunu sanmıyorum. Onlar, uyumlu sistemi almak için bizimle ve diğerleriyle görüşüyor. Zamanımız olduğunu düşünüyorum ve bu sistemin NATO standartlarına uygun olmadığına onları ikna etmek için bu yöndeki çalışmalara devam etmek istiyorum” diye ekledi.