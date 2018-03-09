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ABD'den Türkiye'ye S-400 tehdidi

ABD'den Türkiye'ye S-400 tehdidi

ABD, Türkiye'nin Rus hava savunma sistemi S-400’ü almasının sonuçları olacağı uyarısında bulundu. Türkiye’yle hava savunma tedbirleri ile kullanabileceği sistemleri görüşmeye devam ettiklerini dile getiren Scaparrotti ''Bu (S-400) anlaşmanın nihai olduğunu sanmıyorum'' dedi.

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Eklenme Tarihi: 08-03-2018 22:52 - Güncelleme: 09-03-2018 00:22

ABD’de ​Demokrat Partili Senatör Jack Reed ve NATO'nun Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Orgeneral Curtis Scaparrotti, Ankara’nın Rus hava savunma sistemi S-400’ü almasının sonuçları olacağı uyarısında bulundu.

ABD Senatosu’ndaki oturumda konuşan Reed, “Türkiye’nin S-400 alımı potansiyel olarak ABD ve Türkiye arasındaki savunma işbirliğini tüm yelpazede tehdit ediyor” dedi.

Scaparrotti ise S-400 alımının sonuçlarından birinin NATO standartlarıyla uyuşmazlık olacağını belirterek, “Sadece ben değil, hükümetimizin diğer üyeleri de bu alımın gerçekleşmesinin diğer sonuçlarını anlatmak için onlarla (Türkiye’yle) konuştu” ifadelerini kullandı. Ama ABD’li general, hangi sonuçları kastettiğini söylemedi.

Türkiye’yle hava savunma tedbirleri ile kullanabileceği sistemleri görüşmeye devam ettiklerini dile getiren Scaparrotti, “Bu (S-400) anlaşmanın nihai olduğunu sanmıyorum. Onlar, uyumlu sistemi almak için bizimle ve diğerleriyle görüşüyor. Zamanımız olduğunu düşünüyorum ve bu sistemin NATO standartlarına uygun olmadığına onları ikna etmek için bu yöndeki çalışmalara devam etmek istiyorum” diye ekledi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR16 YORUM

  • Misafir 09 Mart 2018 06:36 Siz gidin teröristlerle takılın şerefsiz namussuzlar onlara silah verin anca

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