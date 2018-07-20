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ABD'den Türkiye'ye misilleme! Olay Papaz Brunson tasarısı

ABD'den Türkiye'ye misilleme! Olay Papaz Brunson tasarısı

İZMİR'de FETÖ ve casusluk iddiasıyla yargılanan papaz Andrew Craig Brunson'un tutukluluk haline devam kararı verilmesinin ardından ABD'de Cumhuriyetçi ve Demokrat Partili 6 senatör, misilleme niteliğinde bir yasa tasarısı sundu.

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Eklenme Tarihi: 20-07-2018 12:47 - Güncelleme: 20-07-2018 12:47

Andrew Craig Brunson için harekete geçen ABD'li 6 senatörün sunduğu tasarıyla, "Türk hükümeti ABD vatandaşlarının haksız yere tutuklamaya son verene dek' Türkiye'nin uluslararası mali kuruluşlardan borç almasının kısıtlanması" öneriliyor.

Reuters'in haberine göre tasarı, İzmir'deki Protestan cemaatine ait Diriliş Kilisesi'nin ABD'li Pastörü Andrew Craig Brunson'ın tutukluluk halinin devamına karar verilmesinden sonra sunuldu.

TÜRKİYE'YE VERİLECEK KREDİLERE KARŞI ÇIKMASI DİREKTİFİ: Senato Dışilişkiler Komitesi'nden yapılan yazılı açıklamada "Türkiye Uluslararası Mali Kurumlar Yasası" adı verilen tasarıda, Dünya Bankası ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın ABD'li başkanlarına, insani amaçlar dışında Türkiye'ye gelecekte verilecek kredilere karşı çıkması direktifi veriliyor.

Dünya Bankası'na bağlı olan Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD), 2017'de Türkiye'de 12 projeye destek vermek üzere toplam 3,9 milyar dolar fon ayırmıştı. Destek verilen projeler arasında Suriyeli mültecilere yardım ve Türkiye'de kurumsal altyapının güçlendirilmesi vardı.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ise 2017'de Türkiye'de 51 projeye toplam 1,6 milyar euro kredi sağlamıştı. Fon sağlanan projeler, yenilenebilir enerji yatırımları, küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet gücünün artırılması, altyapı ve sermaye piyasaları alanlarındaydı.

Tasarıda "Türkiye, çifte vatandaşlar da dahil ABD vatandaşlarını ve Türkiye'deki ABD misyonlarında çalışan yerel personeli keyfi bir şekilde tutuklamaya veya hareket özgürlüklerini ihlal etmeye son verene dek" borç kısıtlamalarının sürmesi gerektiği vurgulanıyor.

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BRUNSON'A YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR: Pastör Brunson, hakkındaki iddianame tutuklanmasından yaklaşık 1,5 yıl sonra hazırlandı ve Mart 2018'de İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, Brunson'a hem Fethullah Gülen Cemaati hem de PKK adına suç işlediği suçlaması yöneltildi. Brunson için "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği" gerekçesiyle 15 yıla kadar, "devletin gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etmek" suçlamasından 20 yıla kadar hapis cezası istendi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • ruzgar67 20 Temmuz 2018 13:17 Turk yargisina guvenilmeli saygili olunmali onlarin dedigi gibi yargi her seyin onundedir

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