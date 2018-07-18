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ABD'den Türkiye'ye F-35 için güzel haber

ABD'den Türkiye'ye F-35 için güzel haber

ABD Hava Kuvvetleri F-35'ler üreten Lockheed Martin, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu proje ortakları için uçak alımında yüzde 6 indirim yapma kararı aldı.

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Eklenme Tarihi: 18-07-2018 21:41 - Güncelleme: 18-07-2018 21:41

F-35 savaş uçağının ana üreticisi olan Lockheed Martin’in ABD Hava Kuvvetleri için yapma kararı aldığı yüzde 6 oranındaki fiyat indiriminden Türkiye gibi projeye ortak olan ülkeler ile uçağı satın almak isteyen proje dışındaki ülkelerin de yararlanacağı bildirildi.

ABD ile 141 uçak satışı için anlaşma imzalayan Lockheed Martin uçağın en yaygın modeli olan F-35A’nın fiyatını Şubat 2017’deki anlaşmaya göre yaklaşık yüzde 6 düşürerek 94.3 milyon dolardan 89 milyon dolara geri çekti.

88 MİLYONA DOLARA

Lockheed Martin’e yakın kaynaklar, Avustralya, Danimarka, İsrail, İtalya, Japonya, Hollanda, Norveç, Türkiye, Güney Kore, İngiltere ve ABD gibi F-35 müşterilerinin 2018 yılında toplamda 135’den fazla uçak almayı hedeflediklerini, 2020 yılı için planlanan teslimatların uçak başına 88 milyon dolar karşılığında yapılmasının planlandığını bildirdi. Yetkililer, F-35 programında hedef üretimin 3 bin uçak olduğunu, büyük miktarda sipariş sağlanması halinde F-35A’nın birim fiyatının ileride 80 milyon dolara kadar inebileceğini hesaplıyor.

İLK TESLİMAT YAPILMIŞTI

Türkiye’nin Rusya’dan S 400 hava savunma füzeleri alacak olması nedeniyle Ankara ile Washington arasında yaşanan krize rağmen, Türkiye’ye ilk F-35A teslim törenin geçen 21 Haziran’da Lockheed Martin’in Fort Worth’daki tesislerinde yapılmıştı. F-35A’ları kullanacak pilotların eğitimi de Arizona’daki Luke Hava Üssü’nde başlamıştı. Eğitim için giden kafilenin 13 pilot, 325 bakım personelinden oluştuğu, kafilenin başında Pilot Albay Ziya Kabasakal’ın bulunduğu bildirilmişti.

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