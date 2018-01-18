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ABD'den Türkiye açıklaması! Endişeleri ciddiye...

ABD'den Türkiye açıklaması! Endişeleri ciddiye...

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, yaptığı açıklamada "Türkiye'nin Suriye'deki endişelerini ciddiye alıyoruz. Türkiye gibi müttefiklerimizle çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin PKK kaygılarını göz önüne bulunduracağız" dedi.

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Eklenme Tarihi: 17-01-2018 23:18 - Güncelleme: 18-01-2018 00:26

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Türkiye'nin Suriye konusundaki endişelerini ciddiye aldıklarını söyledi. Suriye'de PKK'lı teröristler konusunda Türkiye'nin kaygılarını göz önünde bulunduracaklarını belirten Tillerson, Suriye'de DEAŞ sonrasında da askeri varlıklarını sürdüreceklerini 2011 yılında Irak'ta yaptıkları hatayı tekrarlamayacaklarını kaydetti.

Diplomatik ve askeri açıdan varlıklarını Suriye'de sürdürmeye devam edeceklerini söyleyen Tillerson, "Suriye ve komşularının geleceği ve istikrarı için Türkiye'nin yakın işbirliğine ihtiyaç var, Türkiye gerek insani gerekse askeri açıdan büyük fedakarlıklar gösterdi" şeklinde konuştu.

"ÇEKİLMEMİZ ESED'İN İŞİNE YARAR"

DEAŞ'ın Suriye'de bir kez daha faaliyet gösterecek duruma gelmemesi için çalışmalarına devam edeceklerini söyleyen Rex Tillerson, "ABD'nin çekilmesi Esed'in işine yarar" ifadelerini kullandı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR9 YORUM

  • Misafir 18 Ocak 2018 00:35 PKK Avrupa da MAFYACILIK OYNUYOR eğer tedbir almazlar beslerler ise yakın gelecek te başlarına bela olacaklar.Çünkü en büyük göçmen hareketini onlar kontrol ediyor.AB ülkelerinin kendilerine gösterdikleri sempatiye ihanet ve nankörlük içinde para karşılığı göç trafiğini yönetiyorlar.Yakında Hindu ları da AB ülkelerine getirirlerse şaşmayın çünkü amaçları nüfusu azalan AB ülkelerini göçmenlerle sıkıntıya sokmak.Ben böyle analiz ediyorum.

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