ABD'den Türkiye açıklaması! Endişeleri ciddiye...

Misafir 18 Ocak 2018 00:35 PKK Avrupa da MAFYACILIK OYNUYOR eğer tedbir almazlar beslerler ise yakın gelecek te başlarına bela olacaklar.Çünkü en büyük göçmen hareketini onlar kontrol ediyor.AB ülkelerinin kendilerine gösterdikleri sempatiye ihanet ve nankörlük içinde para karşılığı göç trafiğini yönetiyorlar.Yakında Hindu ları da AB ülkelerine getirirlerse şaşmayın çünkü amaçları nüfusu azalan AB ülkelerini göçmenlerle sıkıntıya sokmak.Ben böyle analiz ediyorum.