ABD'den Türkiye açıklaması! Endişeleri ciddiye...

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Türkiye'nin Suriye konusundaki endişelerini ciddiye aldıklarını söyledi. Suriye'de PKK'lı teröristler konusunda Türkiye'nin kaygılarını göz önünde bulunduracaklarını belirten Tillerson, Suriye'de DEAŞ sonrasında da askeri varlıklarını sürdüreceklerini 2011 yılında Irak'ta yaptıkları hatayı tekrarlamayacaklarını kaydetti.
Diplomatik ve askeri açıdan varlıklarını Suriye'de sürdürmeye devam edeceklerini söyleyen Tillerson, "Suriye ve komşularının geleceği ve istikrarı için Türkiye'nin yakın işbirliğine ihtiyaç var, Türkiye gerek insani gerekse askeri açıdan büyük fedakarlıklar gösterdi" şeklinde konuştu.
"ÇEKİLMEMİZ ESED'İN İŞİNE YARAR"
DEAŞ'ın Suriye'de bir kez daha faaliyet gösterecek duruma gelmemesi için çalışmalarına devam edeceklerini söyleyen Rex Tillerson, "ABD'nin çekilmesi Esed'in işine yarar" ifadelerini kullandı.
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