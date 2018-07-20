ABD'den Türk ekonomisine darbe hazırlığı! Senatoya sunuldu

ABD'de Cumhuriyetçi ve Demokrat Partili altı senatörün, "Türk hükümeti ABD vatandaşlarının haksız yere tutuklamaya son verene dek" Türkiye'nin uluslararası mali kuruluşlardan borç almasını kısıtlayan bir yasa tasarısı sunduğu belirtildi. Reuters'tan aktardığına göre tasarı, İzmir'deki Protestan cemaatine ait Diriliş Kilisesi'nin ABD'li Pastörü Andrew Craig Brunson'ın tutukluluk halinin devamına karar verilmesinden sonra sunuldu.

TÜRKİYE'YE VERİLECEK KREDİLERE... Senato Dışilişkiler Komitesi'nden yapılan yazılı açıklamada 'Türkiye Uluslararası Mali Kurumlar Yasası' adı verilen tasarıda, Dünya Bankası ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın ABD'li başkanlarına, insani amaçlar dışında Türkiye'ye gelecekte verilecek kredilere karşı çıkması direktifi veriliyor.

BORÇ KISITLAMASI NE ZAMANA KADAR SÜRECEK?.. Tasarıda "Türkiye, çifte vatandaşlar da dahil ABD vatandaşlarını ve Türkiye'deki ABD misyonlarında çalışan yerel personeli keyfi bir şekilde tutuklamaya veya hareket özgürlüklerini ihlal etmeye son verene dek" borç kısıtlamalarının sürmesi gerektiği vurgulanıyor.

IBRD'DEN 3.9 MİLYAR DOLARLIK DESTEK TAAHHÜDÜ... Dünya Bankası'na bağlı olan Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD), 2017'de Türkiye'de 12 projeye destek vermek üzere toplam 3,9 milyar dolar fon ayırmıştı. Destek verilen projeler arasında Suriyeli mültecilere yardım ve Türkiye'de kurumsal altyapının güçlendirilmesi vardı.

ERBD'DEN 1.6 MİLYAR EURO FON... Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ise 2017'de Türkiye'de 51 projeye toplam 1.6 milyar euro kredi sağlamıştı. Fon sağlanan projeler, yenilenebilir enerji yatırımları, küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet gücünün artırılması, altyapı ve sermaye piyasaları alanlarındaydı.