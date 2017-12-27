ABD'den tüm dengeleri değiştirecek hamle!

ABD'nin öncülüğünde kurulan ve Suriye'de operasyonlar yürüten DAEŞ karşıtı koalisyon, Suriye'de hükümet kontrolündeki bölgelerde operasyon yapmayacaklarını açıkladı. Sputnik'in haberine göre koalisyon yetkilisi Tümgeneral Felix Gedney, yaptığı açıklamada, "Esad kontrolündeki bölgelerde operasyonları sürdürmek niyetinde değiliz" dedi. DAEŞ militanlarının Suriye ordusunun kontrolündeki bölgelerde 'rahatça hareket ettiğini' ileri süren Gedney, "Bu bize, Suriye rejiminin DAEŞ'I yok etme niyeti olmadığını ya da bunu yapma gücü bulunmadığını gösteriyor" ifadesini kullandı.

DAEŞ karşıtı koalisyon, Suriye ordusuna karşı ilk saldırısını Aralık 2015'te gerçekleştirmiş, Suriye hükümetine ait askeri kampın vurulması sonucu 3 kişi yaşamını yitirmişti. Rusya ve ABD arasında Suriye'de karşı karşıya gelmeyi engellemek amacıyla 2015 yılında 'acil hat' kurulmuştu.

7 Nisan'da ABD gemilerinden fırlatılan füzelerle Suriye'nin Şayrat hava üssü vurulmuştu. 16 Eylül'de de Deyr-ez-Zor yakınlarında Suriye ordusuna bağlı güçlere ABD öncülüğündeki koalisyon uçakları tarafından hava saldırısı düzenlenmiş, 100'ü aşkın kişi yaşamını yitirmişti.

Saldırıların ardından açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Şam'ın izni dışında operasyonlar yürüten ABD'nin Suriye'deki varlığının yasal olmadığını vurgulamıştı. Rusya, Koalisyon'un Suriye'deki operasyonlarının yıkım getirdiğini, DAEŞ karşıtı mücadeleye katkı sunmadığını ifade etmişti.