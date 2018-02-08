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ABD'den terör örgütü YPG'ye skandal destek!

ABD'den terör örgütü YPG'ye skandal destek!

Türkiye ile ABD arasında yaşanan Menbiç geriliminin gölgesinde, ABD ordusundan üst düzey bir isim Menbiç’i ziyaret etti. Bu hareket ABD'den terör örgütü YPG'ye skandal destek şeklinde yorumlandı.

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Eklenme Tarihi: 08-02-2018 00:56 - Güncelleme: 08-02-2018 00:56

ABD'nin DEAŞ'la mücadele koalisyonundaki en üst rütbeli asker olan Korgeneral Paul E. Funk, Menbiç'te gazetecilere yaptığı açıklamada, Amerikan askerlerinin DEAŞ'ın yenilgisinin kalıcı hale getirilmesini sağlamak için burada bulunduğunu ve bölgeden çekilmeyeceğini söyledi.

Associated Press'in (AP) haberine göre; TSK'nın Afrin harekâtından endişe duyup duymadığını yönündeki soruya ise Funk şu yanıtı verdi: "Endişe duymuyorum. Görev tanımımda endişe duymak yok, benim işim savaşmak."

unk, ana omurgasını PYD/YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin liderliğine güvendiğini de sözlerine ekledi.

Öte yandan AP haber ajansı, ABD askerlerini, Menbiç’teki Amerikan karakolundan Türkiye sınırına bakarken yansıtan bu fotoğrafı servis etti.Ankara, ABD'ye terör örgütü PKK bağlantılı PYD/YPG güçlerinin kontrolündeki Menbiç'ten çekilme çağrısı yapıyor.
 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 08 Şubat 2018 01:53 Hulusi Akarı Bugün Gören?... Nerede oldugunu bilen Var mı?...

    CEVAP YAZ 2 11
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