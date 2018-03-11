ABD'den tehdit gibi açıklama! Esed kimyasal kullanırsa...

ABD Savunma Bakanı James Mattis, Suriye'nin tekrar kimyasal silah kullanması ihtimaline karşı sert bit uyarıda bulundu.

Mattis, Esed'in tekrar kimyasal silah kullanması durumunda bunun oldukça 'akılsızca' atılmış bir adım olacağını söyleyerek, ABD'nin bu ihtimale karşı Suriye'yi tekrar vurabileceğini hatırlattı.

ABD GEÇEN SENE VURMUŞTU: ABD Deniz Kuvvetleri, Suriye hükümetinin İdlib'te kimyasal silah kullanması üzerine geçen sene Nisan ayında El Şayrak hava üssüne füze saldırısı düzenlemişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'ye operasyon talimatını bizzat verdiğini açıklamıştı.