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ABD'den Suriye'yi vurma sinyali: 'Harekete geçebiliriz!

ABD'den Suriye'yi vurma sinyali: 'Harekete geçebiliriz!

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Washington'un Suriye hükümet güçlerine karşı askeri güç kullanmayı ihtimal dışı tutmadığını söyledi.

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Eklenme Tarihi: 23-02-2018 15:51 - Güncelleme: 23-02-2018 15:51

ABD'den son dakikada savaş sinyali geldi. ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, "Askeri çözüm, hiçbir halükarda ihtimal dışı tutulmuyor. Suriye krizinin merkezinde olmak istemiyoruz ancak insanları kimyasal silahtan korumak için mümkün olan her şeyi yapmak istiyoruz" dedi.

KİMYASAL SİLAH KANITI BULURSAK:  Haley, kimyasal silah kullanımına ilişkin haberlerin teyit edilmesi durumunda, Washington'un Nisan 2017'de olduğu gibi Suriye'deki hedefleri vurabileceğini kaydetti.

DAHA ÖNCE VURMUŞTU: ABD İdlib'in Han Şeyhun kasabasında en az 72 kişinin öldüğü kimyasal saldırıdan 3 gün 7 Nisan 2017 günü sonra makul şüpheli Suriye'yi vurmuştu. Emri bizzat Başkan Donald Trump'ın verdiği saldırıda Akdeniz'in doğusundaki ABD savaş gemilerinden Suriye'ye 59 Tomahawk füzesi fırlatılmıştı.

ÖYLESİNE DÜZENLENMİYOR: Haley, "Füze saldırıları, öylesine düzenlenmiyor. Vurulan bölgede kimlerin bulunduğunu anlamak gerekiyor. Başkan Donald Trump, planlarını açıklamayacağını ifade etti ancak Esad, kimyasal silah kullanımına ilişkin kanıt bulursak harekete geçeceğimizi anlıyor" diye konuştu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • k.k.k 23 Şubat 2018 15:55 Irak'ı da vurdunuz kimyasal silah var diye;ama bulamadınız o silahları. Dünya artık yemiyor !

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