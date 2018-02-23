ABD'den Suriye'yi vurma sinyali: 'Harekete geçebiliriz!

ABD'den son dakikada savaş sinyali geldi. ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, "Askeri çözüm, hiçbir halükarda ihtimal dışı tutulmuyor. Suriye krizinin merkezinde olmak istemiyoruz ancak insanları kimyasal silahtan korumak için mümkün olan her şeyi yapmak istiyoruz" dedi.

KİMYASAL SİLAH KANITI BULURSAK: Haley, kimyasal silah kullanımına ilişkin haberlerin teyit edilmesi durumunda, Washington'un Nisan 2017'de olduğu gibi Suriye'deki hedefleri vurabileceğini kaydetti.

DAHA ÖNCE VURMUŞTU: ABD İdlib'in Han Şeyhun kasabasında en az 72 kişinin öldüğü kimyasal saldırıdan 3 gün 7 Nisan 2017 günü sonra makul şüpheli Suriye'yi vurmuştu. Emri bizzat Başkan Donald Trump'ın verdiği saldırıda Akdeniz'in doğusundaki ABD savaş gemilerinden Suriye'ye 59 Tomahawk füzesi fırlatılmıştı.

ÖYLESİNE DÜZENLENMİYOR: Haley, "Füze saldırıları, öylesine düzenlenmiyor. Vurulan bölgede kimlerin bulunduğunu anlamak gerekiyor. Başkan Donald Trump, planlarını açıklamayacağını ifade etti ancak Esad, kimyasal silah kullanımına ilişkin kanıt bulursak harekete geçeceğimizi anlıyor" diye konuştu.