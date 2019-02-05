ABD'den Suriye'ye yerleşme sinyalleri

ABD, dün 21.30 sularında Irak-Suriye sınırındaki Simelka kapısından 150 civarında tırı YPG/PKK tarafından işgal edilen topraklara soktu.

Tırlar, bugün öğle saatlerinde ABD ordusunun YPG/PKK'yla kullandıkları Harab Işk ve Sırrin'deki depolara ulaştı.

AA'nın tırların akşam saatlerindeki geçişi sırasında kaydettiği görüntülerde, kasalarda oldukça büyük jeneratörlerin yüklü olduğu görülüyor.

Jeneratör nakli, ABD'nin Suriye'nin kuzeyindeki üslerde artan enerji ihtiyacını karşılamak istediği ya da enerji kaynağına ihtiyaç duyulacak yeni üslerin kurulması için hazırlık yaptığı ihtimalini akla getirdi.

Tırlara yüklü zırhlılar, ABD’nin SDG adını kullanan YPG/PKK'lılara verdiği ve Yüksek Hareket Kabiliyetli Çok Amaçlı Vasıta olarak bilinen Humwee araçlarından oluşuyor.

ABD askerleri ise genellikle bunların daha gelişmiş ve büyük türü olan Hummer'ları kullanıyor.

AA'nın bölgedeki kaynakları, ABD'nin çekilme kararından bu yana Irak tarafından Suriye’de YPG/PKK işgalindeki sahaya yaklaşık 400 tırın gönderdiğini tespit etti.

AA'nın geçen yıl ABD'nin askeri sevkiyatlarına ilişkin paylaştığı görüntüler üzerine malzemeler, brandalı ya da kapalı kasa tırlarla akşam ya da gece saatlerinde taşınmaya başlamıştı.

Buna karşın dün akşam Irak'ın kuzeyinden Suriye'ye giren tırların üzerindeki araçların ve malzemeler kamufle edilmeden taşındı.

Ayrıca, sevkiyatın Türk heyetinin güvenli bölge, Münbiç ve diğer ikili meseleleri görüşmek üzere ABD’de bulunduğu ve yine DEAŞ'la mücadele küresel koalisyonu toplantısından hemen öncesine denk gelmesi de dikkati çekti.

  • Dünya 05 Şubat 2019 16:52
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