ABD'den Suriye'ye saldırıyor mu? Trump'tan son dakika açıklaması

Doğu Guta'daki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinin sosyal medya hesaplarında paylaştığı bilgiye göre, Esad rejiminin, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere düzenlediği kimyasal silah saldırısında 40 sivil öldü, yüzlerce sivil gazdan etkilendi.

Suriye'de Duma'da düzenlenen kimyasal saldırı konusunda ABD'den çok sert açıklamalar geldi. ABD Başkanı Donald Trump ise Twitter'dan Duma'daki saldırıyı kınadığını açıkladı. Trump, Esad'ın saldırı dolayısiyle büyük bir bedel ödeyeceğini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, Esad için 'hayvan Esad' ifadesini kullandı.

ABD'DEN SALDIRI MESAJI: Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Thomas Bossert ise ABD'nin Suriye'deki kimyasal saldırıya karşılık vermek için herhangi bir ihtimali masadan kaldırmayacağını söyleyerek, 'saldırı' mesajı verdi.

RUSYA YALANLADI

Rusya Dışişleri yetkilileri, Suriye’nin Doğu Guta bölgesinde silahlı grupların elinde tuttuğu son yer olan Duma’da, ordunun kimyasal silaha başvurduğu yönündeki iddiaların, bu ülkeye dışarıdan askeri müdahalenin meşrulaştırılması amacıyla ortaya atıldığını söyledi. Rus Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Duma’da pek çok kişinin ölmesine, çok sayıda kişinin de yaralanmasına sebep olduğu söylenen kimyasal saldırı iddiaları 'tehlikeli provokasyonlar' olarak nitelendi.

CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN SURİYE'DEKİ KİMYASAL SALDIRIYA KINAMA MESAJI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "Suriye rejimi, ülkenin farklı bölgelerinde ve farklı zamanlarda yaşanan saldırılar için hesap vermelidir" açıklamasıyla saldırıyı kınadı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Suriye'de Esad rejiminin kuşatma altındaki Doğu Guta'daki Duma bölgesinde zehirli gaz içerikli kimyasal silah saldırısı düzenlemesine ilişkin, "Eğer bu dehşet verici haberler doğrulanırsa acil bir şekilde uluslararası toplumun cevabını gerektirir" dedi. Bakanlık Sözcüsü Nauert, Suriye'de Beşar Esad rejiminin ablukası altındaki Doğu Guta'nın Duma ilçesine zehirli gaz içerikli kimyasal silah saldırısı yapılmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.