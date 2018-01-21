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ABD'den son dakika Afrin açıklaması

ABD'den son dakika Afrin açıklaması

ABD, Türkiye'nin Afrin operasyonuyla ilgili ilk kez konuştu. ABD, Afrin'e yönelik Türkiye'nin başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın sınırlı olması gerektiğini duyurdu.

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Eklenme Tarihi: 21-01-2018 19:54 - Güncelleme: 21-01-2018 20:54

ABD, Türkiye'nin Afrin operasyonuyla ilgili ilk kez konuştu. ABD, Afrin'e yönelik Türkiye'nin başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın sınırlı olması gerektiğini duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauer, Türk Silahlı Kuvvetlerince başlatılan Zeytin Dalı Harekatı hakkında yazılı açıklama yaptı.

Nauer, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un dün telefonla Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmeleri yaptığını anımsattı.

"Suriye'nin kuzeybatısındaki durum hakkında, özellikle de şu anda tırmanan kavgayla yüz yüze kalan sivillerin durumu hakkında çok endişeliyiz." ifadesini kullanan Nauert, şunları kaydetti:

"NATO müttefikimiz ve DEAŞ'a karşı kritik partnerimiz olan Türkiye'nin haklı güvenlik kaygılarını desteklemeye devam ediyoruz fakat sınırlama yapması, askeri operasyonunu kısıtlaması ve sivillerin ölümüne karşı dikkatli olması çağrısını yapıyoruz. Bütün taraflara, merkez hedef olan DEAŞ'a yönelmesi çağrısını yapıyoruz. Büyük ülkeler Suriye halkına barışçıl bir istikrar sağmak için birlikte çalışmalıdır." 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR20 YORUM

  • Misafir 22 Ocak 2018 01:10 Ağlıyor mu o kadın 🙂🙂

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