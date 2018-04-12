  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
eposta yazdır zoom+ zoom-

ABD'den son dakika açıklaması: Kanıt bulundu

ABD'den son dakika açıklaması: Kanıt bulundu

ABD ve Rusya arasında krize neden olan Suriye'deki kimyasal saldırıyla ilgili ABD medyasından son dakika haberi geldi. MSNBC kanalı, yetkililere dayandırdığı haberde Suriye'deki saldırıya ilişkin kanıt bulunduğunu duyurdu.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 12-04-2018 21:54 - Güncelleme: 12-04-2018 21:54

ABD ve Rusya arasındaki tansiyonu yükseltecek açıklama bu kez MSNBC kanalından geldi. Son dakika haberinde, kimyasal saldırıya ilişkin kanıtın bulunduğu açıklandı.

MSNBC kanalı yetkililere dayandırdığı haberinde, Suriye'de kimyasal silah kullanıldığına dair ABD'nin elinde test sonuçları olduğunu iddia etti.

MSNBC'nin haberine göre, ABD'li yetkililer kan ve idrar örneklerinden yapılan testlerde kimyasal silah kullanıldığına dair kanıtlar buldu.

Habere göre, saldırıya uğrayan kişilerden alınan kan ve idrar örneklerinde klor ve sinir gazı varlığı yapılan testlerle teyit edildi.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN ABD'den son dakika açıklaması: Kanıt bulundu haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 12 Nisan 2018 22:10 abd kafasına takmış artık saldıracak

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro