ABD'den son dakika açıklaması: Kanıt bulundu

ABD ve Rusya arasındaki tansiyonu yükseltecek açıklama bu kez MSNBC kanalından geldi. Son dakika haberinde, kimyasal saldırıya ilişkin kanıtın bulunduğu açıklandı.

MSNBC kanalı yetkililere dayandırdığı haberinde, Suriye'de kimyasal silah kullanıldığına dair ABD'nin elinde test sonuçları olduğunu iddia etti.

MSNBC'nin haberine göre, ABD'li yetkililer kan ve idrar örneklerinden yapılan testlerde kimyasal silah kullanıldığına dair kanıtlar buldu.

Habere göre, saldırıya uğrayan kişilerden alınan kan ve idrar örneklerinde klor ve sinir gazı varlığı yapılan testlerle teyit edildi.