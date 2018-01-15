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ABD'den şok edici YPG açıklaması! Türkiye sınırında...

ABD'den şok edici YPG açıklaması! Türkiye sınırında...

Reuters haber ajansı, ABD liderliğinde DEAŞ'a karşı kurulan uluslararası koalisyonun Suriye'deki ortaklarıyla 30 bin kişilik bir sınır koruma gücü kuracağını açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 14-01-2018 17:48 - Güncelleme: 15-01-2018 00:21

ABD liderliğinde DEAŞ'a karşı kurulan uluslararası koalisyonun Suriye'de sınır koruma gücü kuracağını açıklandı. Yeni gücün 30 bin kişiden oluşmasının hedeflendiği belirtildi. Açıklamada sınır güvenlik gücünün Türkiye ve Irak sınırını kontrol edeceği belirtildi.

Reuters'a konuşan üst düzey Türk yetkili, ABD'nin eğittiği 'Sınır Güvenlik Gücü' nedeniyle ABD'nin Ankara Büyükelçiliği maslahatgüzarının geçen hafta dışişleri bakanlığına çağrıldığını söyledi. 

ABD öncülüğündeki koalisyonun Suriye'de terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG ile ortak hareket ettiği biliniyor.

ABD'nin YPG açıklamasına Türkiye'den ilk yanıt

ABD'NİN KARARINA UZMANLAR NE DİYOR?

ABD liderliğinde koalisyonun Suriye'de terör örgütü YPG öncülüğünde kurulan SDG komutası altında 30 bin kişilik bir sınır koruma gücü kurmak için çalıştığını açıklaması gündeme bomba gibi düştü. Peki uzmanlar ne diyor?

NTV canlı yayına katılan uzmanlar şu görüşleri dile getirdi:

ABDULLAH AĞAR (Güvenlik uzmanı)

"ABD böyle davranarak bir müttefikini kaybetme konusunda bir hamle yapmış durumda. Hem YPG’yi hem Türkiye’yi idare ederim düşüncesinde olabilir. Çok sıkıntılı bir fotoğraf var coğrafya açısından. Afrin veya olası diğer bölgelerde yapılacak harekatlar kendilerine özgü karakterler taşıyacak."

BORA BAYRAKTAR (Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi)

"Rusya’nın tavrı burada önemli. Eğer bir denge, güç paylaşımı değerlendirmesi yapılmadıysa Rusya’nın sıcak bakacağı düşünülmemeli. Rusya’nın tavrı etkili ve belirleyici olacak. Ciddi bir kriz kapıda gibi görülüyor. Türkiye bunu kolay kolay kabul edecek diye düşünmemek lazım. Afrin’de yapılacak operasyon başarılı olursa Fırat’ın doğusunda da bir takım operasyonlar söz konusu olabilir. Ama 5-10 yıllık bir çatışma ortamında sürüklenilmesi tehlikesi de söz konusu olabilir."

BURHANETTİN DURAN (SETA genel koordinatörü)

"ABD’nin YPG’ye desteği yeni bir aşamaya geçiyor. Bunun da Türkiye’nin terör koridoru olarak gördüğü bölgeyi bir devlete çevirmeye çalıştığını görüyoruz. Bugünlerde Afrin operasyonu konuşulurken ABD’nin bu ileri kararı almış olması yeni krizleri bekleme ihtimali yaratıyor."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR26 YORUM

  • Misafir 15 Ocak 2018 00:36 Ne kadar seviniyorsunuz Savas cok guzel birseymis gibi yarin ne olacagi hic belli OLmaz bugun Bana yarin sana O zaman da Kurt kardeslerin din kardeslerim diye bagirqcaksiniz

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