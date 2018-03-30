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ABD'den Sincar mesajı: Türkiye girecekse...

ABD'den Sincar mesajı: Türkiye girecekse...

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert 'Türkiye Sincar'a bir operasyon düzenleyecekse bu Irak hükümetiyle koardinasyon içinde yapılmalı' dedi.

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Eklenme Tarihi: 29-03-2018 23:30 - Güncelleme: 30-03-2018 00:11

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Ankara’yı Irak’taki her türlü operasyon için Bağdat’ın onayını almaya çağırdı. 

ABD Dişişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert’e perşembe günkü basın brifinginde terör örgütü PKK’nın Irak’ta Sincar’ı terk etmeye başladığına ilişkin haberler soruldu. PKK’nın ismini kullanmamaya özen gösteren Nauert’in PKK yerine ‘o gruplar’ demesi dikkat çekti.

PKK YERİNE ‘O GRUPLAR’

Nauert’in Sincar açıklamasının detayları şöyle: "Çoğumuz Sincar’ı orada yaşayan Yezidiler nedeniyle hatırlıyoruz. Yezidilerin bir kısmı kurtarılmıştı ancak bir bölümü de DEAŞ tarafından öldürülmüştü. O grupların Sincar’da olduğuna ilişkin haberleri gördük.

Türkiye’nin bu grupların Kuzey Irak ve Sincar’daki varlığı nedeniyle kaygılarını dile getirdiğini anlıyoruz. ABD’nin beklentisi Irak’ta yapılacak her operasyonun Irak hükümetinin onayıyla yapılmasıdır. Eğer Türkiye Sincar’a gidecekse bunu Irak hükümeti ile koordine etmeleri gerekiyor."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Nasıl Emmi 29 Mart 2018 23:54 Terörist devlet abd pkk üzerine yapılacak bir operasyondan rahatsız neden acabaaa?

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