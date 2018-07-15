ABD'den S-400'lerle ilgili kafaları karıştıran yeni açıklama

ABD’den kafaları karıştıran açıklamalar gelmeye devam ediyor… Ankara’nın S-400 hava savunma sistemi ile ABD’den almayı planladığı F-35’ler hakkında bir açıklama daha geldi. ABD’li Hava Kumandanı General Tod Wolters açıklamalarda bulundu. Üst düzey general, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi almasının F-35’lerin etkisini azaltacağını dile getirdi.

İngiltere’de diğer hava kurmaylarıyla bir toplantıda bulunan Wolters, “S-400’lerin F-35’lerin yeteneklerini algılaması koalisyon için iyi bir şey değildir” dedi. ABD’li ve NATO’ya bağlı yetkililer bir süredir Rus yapımı savunma sisteminin Lockheed Martin F-35’lere dair bilgileri almasından endişe ediyordu. Bu konuda konuşan Wolters, “NATO, F-35’lerin ne kadar uzun süre ve ne kadar yakın mesafeden S-400’ler tarafından fark edilmeden geçeceğinin ortaya çıkmasından endişe ediyor. F-35’ler hakkındaki kilit bilgiler ortaya çıkacak” dedi.

Wolters buna rağmen Türk mevkidaşlarıyla iletişim çok sağlam olduğunu dile getirdi. Reuters’a konuşan Wolters, “Şimdi bu konu, Türk hava kuvvetleri ile olan güçlü ilişkimizi ve harika birlikteliğimizi etkilemedi. Bu şekilde devam etmesini istiyoruz” dedi.