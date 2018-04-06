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ABD’den Rusya’yı kızdıracak bir karar daha!

ABD’den Rusya’yı kızdıracak bir karar daha!

ABD, Rusya bağlantılı 24 kişi ve 14 kuruluşa yaptırım kararı aldı. Rusya'nın devlet askeri ihracat şirketi Rosoboronexport da yaptırım listesine alındı.

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Eklenme Tarihi: 06-04-2018 16:48 - Güncelleme: 06-04-2018 16:48

ABD Hazine Bakanlığı, Rusya ile ilişkili yaptırımlar listesine 24 kişi ve 14 şirketi ekledi.

Gerekçe olarak, “Moskova’nın Batı demokrasilerine tehdidi” gösterilen açıklamada, yaptırım kararının diğer ABD müttefiklerine danışılarak verildiği belirtildi.

Türkiye’ye S400 hava savunma sistemini satacak olan, Rusya'nın devlet askeri ihracat şirketi Rosoboronexport da yaptırım listesinde bulunuyor. Yaptırım kararının hemen ardından açıklama yayımlayan şirket, uzun süredir Amerikan yaptırımlarına rağmen çalışıldığını belirterek, 'Sorun yaşamadan devam edilecek' mesajını verdi.

LİSTEYE ALINAN OLİGARKLAR: Listeye alınan oligarkların isimlerinin Vladimir Bogdanov, Oleg  Deripaska, Suleiman Kerimov, Igor Rotenberg, Kirill Shamalov, Andrei Skoch ve  Viktor Vekselberg olduğu açıklandı.Bu kişilerin kontrol ettiği B-Finance Ltd., Basic Element Limited, EN   Group, EuroSibEnergo ve GAZ Group gibi toplam 12 şirket de OFAC'ın yaptırım  listesine girdi.

Beşşar Esed rejimine uzun zamandır silah temin ettiği ifade edilen Rus  devletine ait Rosoboroneksport adlı silah ticaret firması ile bu kuruma bağlı  "The Russian Financial Corporation Bank" (RFC Bank) adlı banka da aynı şekilde  kara listeye alındı. Yaptırım listesine alınan kişi ve kurumların ABD'deki varlıklarını  donduran ABD yönetimi, bu kişi ve kurumlarla iş yapılmasını da yasaklar listesine  almış oldu.

İÇİŞLERİ BAKANI DA LİSTEDE

OFAC'ın yaptırım listesine eklediği üst düzey Rus hükümet yetkilileri  arasında ise İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev, Gazprombank'ın Yönetim Kurulu  Başkanı Andrey Akimov, Rusya Stratejik Çalışmalar Enstitüsü (RISS) Başkanı  Mikhail Fradkov, Gazprombank'ın İcra Kurulu Üyesi Sergey Fursenko, Tula bölgesi  Valisi Alexey Dyumin, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolai Patrushev, Rusya  Meclisi Duma üyesi Vladislav Reznik ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in danışmanlarından Evgeniy Shkolov gibi isimler yer aldı.

ABD yönetimi son olarak 15 Mart'ta, Rusya'nın 2016'daki Amerikan  başkanlık seçimlerine siber saldırılar yoluyla müdahale ettiği iddialarıyla  ilgili olarak, 19 Rus vatandaşı ve 5 kurumunu yaptırım listesine aldığını  açıklamıştı.

Bu açıklamada, aralarında Rus İstihbarat Servisi (FSB), Rus Askeri  İstihbarat Servisi (GRU), "İnternet Araştırma Ajansı" (IRA) adlı siber içerik  üreten Rus firması ile bu ajansın finansmanını sağlayan ve Rusya Devlet Başkanı  Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen Yevgeniy Viktorovich Prigozhin de dahil,  toplam 19 kişi ve 5 kurum finansal yaptırım listesine eklenmişti.

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