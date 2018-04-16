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ABD'den Rusya'ya şok suçlama! Bu iddia doğruysa...

ABD'den Rusya'ya şok suçlama! Bu iddia doğruysa...

ABD ve Rusya arasındaki gerilim karşılıklı açıklamalarla devam ederken, ABD'nin Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nden Rusya'yal ilgili bomba bir iddia geldi. OPCW'nin iddiasına göre Rusya Duma'daki kimyasal kanıtları yok etti.

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Eklenme Tarihi: 16-04-2018 13:47 - Güncelleme: 16-04-2018 13:47

ABD, Duma'daki kimyasal saldırı düzenlendiği iddia edilen olay yerindeki kanıtları, Rusların kaldırmış olabileceğini iddia etti.

ABD'nin Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) temsilcisi, Suriye'de Esad rejiminin kimyasal silahla katliam yaptığı iddia edilen Doğu Guta'nın Duma bölgesi hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, olay yerindeki kanıtları Rusya'nın kaldırmış olabileceği belirtildi.

MUHALİFLER VE SİVİLLER GERİ ÇEKİLMEK ZORUNDA KALDI: 7 Nisan'da Esad rejiminin Duma'da gerçekleştirdiği katliam, bütün dünyanın tepkisini çekmişti. Onlarca kişinin öldüğü, yüzlerce kişinin de yaralandığı tahmin ediliyor. Katliamın ardından, muhalifler ve siviller kontrol ettikleri bölgeden tamamen çekilmek zorunda kalmıştı.

RUSYA: 71 FÜZEYİ VURDUK!

Tepki gösteren ABD de, Fransa ve İngiltere'yle birlikte Cumartesi gününün ilk saatlerinde Esad rejimine bağlı üç tesise 105 füze fırlatmıştı. Washington bütün füzelerin hedeflerini vurduğunu iddia ederken, Esad rejiminin destekçisi Moskova 103 füzeden 71’inin havada vurulduğunu öne sürmüştü.

KİMYASAL TESİSLER VURULDU

Saldırıların başlamasının hemen ardından gazetecilere konuşan ABD Başkanı Donald Trump, vurulan üç bölgenin Esad rejiminin kimyasal programını yürüttüğü tesisler olduğunu söylemişti.

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