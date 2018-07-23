ABD'den Rusya'ya karşı siber güvenlik timi!

Siber Güvenlik Komutanı Orgeneral Paul Nakasone, konuyla ilgili açıklamasında, "Küçük bir ‘Rus' grubu kurdum. Bu adım, ABD istihbarat topluluğunun 2016-2017'den beri yaptıklarıyla bağdaşıyor" diye konuştu.

Rusya'nın siber alanda geniş imkânlara sahip olduğunu belirten Nakasone, ABD'nin oradan gelecek tehditlere karşı koyması gerektiğini ve grubun kurulmasıyla bunu gerçekleştirmenin mümkün olacağını belirtti.

AYNI ZAMANDA NSA BAŞKANI

Aynı zamanda ABD Ulusal Güvenlik Kurumu (NSA) Başkanı olan Orgeneral Paul Nakasone, geçtiğimiz mayısta ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) bünyesinde kurulan Siber Güvenlik Komutanlığı'nın başına getirildi.

BAŞKANLIK SEÇİMLERİNE GÖLGE DÜŞÜREN SUÇLAMA

Siber alanda güvenliğin arttırılması ile ilgili karar, Rusya'ya ABD'de 2016'daki başkanlık seçimlerine müdahale ettiği yönündeki suçlamalar ortamında alındı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'li mevkidaşı Donald Trump ile gerçekleşen zirvenin ardından Rusya'nın ABD'nin iç işlerine herhangi bir şekilde müdahale etmediğini ve etmeyeceğini, Rusya ve ABD'nin spekülasyonları önlemek için siber güvenlik alanında ortak çalışma grubu kurabileceğini açıklamıştı.