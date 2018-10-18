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ABD'den Riyad'a boykot kararı

ABD'den Riyad'a boykot kararı

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın ev sahipliğinde Riyad'da düzenlenecek "Geleceğe Yatırım Girişimi" (FII) konferansına katılmayacağını açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 18-10-2018 19:44 - Güncelleme: 18-10-2018 19:44

Washington Post'un Suudi yazarı Cemal Kaşıkçı'nın akıbetinin belirsizliğini koruması nedeniyle Riyad’da gelecek hafta düzenlenecek FII konferansına katılmaktan vazgeçen son isim ABD Hazine Bakanı Mnuchin oldu.

Mnuchin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Az önce ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir araya geldim ve Suudi Arabistan’ın Geleceğe Yatırım Girişimi zirvesine katılmamaya karar verdim.” ifadelerini kullandı. 

Mnuchin'in açıklamasında söz konusu konferansa katılmama kararını, Trump ve Pompeo ile istişare ederek aldığını vurgulaması dikkati çekti.

İŞ DÜNYASI KONFERANSTAN DESTEĞİNİ DAHA ÖNCE ÇEKMİŞTİ

Başkent Riyad'da 23-25 Ekim'de gerçekleştirilmesi planlanan konferansa katılmaktan vazgeçtiklerini bu hafta içinde açıklayan diğer isimler arasında, ABD'nin en büyük finansal kuruluşlarından Chase'in Üst Yöneticisi (CEO) Jamie Dimon, Blackrock'un CEO'su Larry Fink, Blackstone'un CEO'su Stephen Schwarzman, Google Cloud'ın CEO'su Diane Greene ve Londra Borsası CEO'su David Schwimmer da yer aldı. 
Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde da "Çöldeki Davos" olarak nitelendirilen konferansa katılmamak için planlanan Orta Doğu seyahatini iptal etti. 

Ayrıca, Dünya Bankası Grubu Başkanı Jim Yong Kim, Uber'in CEO'su Dara Khosrowshahi, Ford'un Yönetim Kurulu Başkanı Bill Ford, AOL'nin kurucusu Steve Case, Viacom'un CEO'su Bob Bakish ve Google'ın eski yöneticilerinden Kai-Fu Lee konferansa katılmayacağını geçen hafta açıklamıştı.

ÖNDE GELEN BASIN KURULUŞLARI SPONSORLUKLARINI ÇEKTİ

İş dünyasının önemli isimlerinin yanı sıra uluslararası basın kuruluşları da Suudi Arabistan'ın en büyük finansal etkinliği özelliğini taşıyan konferanstan desteğini çekti.

New York Times, CNN, CNBC, Financial Times, Huffington Post ve Bloomberg konferanstan sponsorluğunu çeken ya da katılmayacağını açıklayan kurumlar arasında bulunuyor.

Ayrıca, The Economist dergisinin Genel Yayın Yönetmeni Zanny Minton Beddoes ve Los Angeles Times gazetesinin sahibi Patrick Soon-Shiong da konferansa katılmaktan vazgeçen basın temsilcileri olarak öne çıkıyor.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın ülkesinin 2030 Vizyonunu tanıtmak amacıyla geçen yıl başlattığı FII konferansının, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğuna girdikten sonra kaybolmasına bağlı olarak alınan çekilme kararlarına rağmen yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor.

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