ABD'den Putin'e resmi davet...

Temmuz ayındaki Helsinki Zirvesi sonrası ABD Başkan Donald Trump, ulusal güvenlik danışmanı John Bolton'dan Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'i sonbaharda Washington'a davet etmesini istemişti. ABD Başkanı Trump zirve sonrası attığı Twette “(Putin’le) İkinci toplantımızı dört gözle bekliyorum, bu sayede ele aldığımız birçok konunun bazılarını hayata geçirmeye başlayabiliriz” demişti.

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Başkan Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Rusya lideri Vladimir Putin'i Washington'a davet ettiklerini resmen açıkladı. Bolton, söz konusu açıklamayı Moskova'yı ziyaret ettikten sonra gittiği Gürcistan'da yaptı.