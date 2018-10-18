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ABD'den Prens Selman'a 'Kaşıkçı' ültimatomu: '72 saatin var'

ABD'den Prens Selman'a 'Kaşıkçı' ültimatomu: '72 saatin var'

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, salı günü Suudi Arabistan'a yaptığı ziyarette Veliaht Prens Muhammed Bin Selman ile yaptığı görüşmede, muhatabına muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili soruşturmayı sonuçlandırması için 72 saat süre verdiği iddia edildi.

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Eklenme Tarihi: 18-10-2018 17:41 - Güncelleme: 18-10-2018 17:41

ABD'de yayın yapan Axios internet sitesinin görüşme hakkında bilgisi olan bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, görüşmede Pompeo, Prens Selman'a Kaşıkçı olayında gerçeklerin ortaya çıkarılmaması halinde ülkenin uluslararası itibarının zedeleneceği uyarısında bulunarak, bu konudaki soruşturmanın 72 saat (3 gün) içinde sonuçlandırılmasını istedi.

Yetkili, Pompeo'nun artan uluslararası baskı karşısında 'zaman sınırına' özellikle vurgu yaptığını kaydetti.

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ABD Başkanı Donald Trump, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu, olayın üzerinden yaklaşık 2 hafta geçmesinin ardından Suudi Arabistan’a yollamıştı. Pompeo, Riyad’da yaptığı üst düzey görüşmelerin ardından Ankara’ya geçerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmüştü.

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KAŞIKÇI OLAYI

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesinde yazılar yazan Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna gittikten sonra bir daha haber alınamamıştı.

Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın gittiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğundan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen ve aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndükleri belirlenmişti.

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