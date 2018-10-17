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ABD'den Pompeo'nun ziyaretiyle ilgili flaş açıklama

ABD'den Pompeo'nun ziyaretiyle ilgili flaş açıklama

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinin içeriğiyle ilgili ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi...

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Eklenme Tarihi: 17-10-2018 14:29 - Güncelleme: 17-10-2018 14:57

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Bakan Mike Pompeo'nun Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmelerde, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili soruşturmaya destek sözü verdiğini bildirdi.

RAHİP BRUNSON MEMNUNİYETİ... Nauert, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Türkiye temaslarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan Pompeo'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmede Suriye dahil ikili konuların ele alındığını belirten Nauert, Pompeo'nun Erdoğan'a Rahip Brunson'ın serbest kalmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdiğini aktardı. 

YARDIMA HAZIRIZ... Sözcü, Pompeo'nun ayrıca Erdoğan'a Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili ABD'nin kaygılarını ilettiğini ve soruşturma için her türlü yardıma hazır olduklarını söylediğini kaydetti. Pompeo'nun Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile de bir araya geldiğini ifade eden Nauert, ikilinin Suriye, İran ve terörle mücadele konusunda görüş alışverişinde bulunduğunu bildirdi.

Heather Nauert, görüşmede Pompeo'nun Çavuşoğlu'na Rahip Brunson'ın serbest kalmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdiğine ve Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturmaya her türlü desteği verme sözünü yinelediğine işaret etti. 

SERKAN GÖLGE VE DİĞER TUTUKLULAR... ABD'li Bakan'ın, Çavuşoğlu ile Türkiye'de tutuklu bulunan Dr. Serkan Gölge ve diğer ABD vatandaşları ile Türkiye'deki ABD misyonlarında görevli personelin durumunu da görüştüğü kaydedildi.    

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