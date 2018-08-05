ABD'den PKK'ya 'çocuk teröristler' için fon!

İnsan Hakları İzleme Örgütü, ABD’yi, terör örgütü PYD’nin çocukları zorla silah altına almasına engel olmadığı için uyardı. Rapordaki tanıklıklar, terör örgütünün çocuk yaşlardaki askerleri savaştırırken Washington desteği aldığını da ortaya koydu.

ABD'den PKK'ya 'çocuk teröristler' için fon!

Terör örgütü PKK’nın Suriye’deki kolu PYD henüz 18 yaşını doldurmamış çocukları bazen zorla bazen de beyin yıkayarak silah altına almayı sürdürüyor. Bu konuda bir rapor yayımlayan İnsan Hakları İzleme Örgütü, PYD’nin, aileleri ve çocukları mağdur ederken de ABD desteği aldığını ortaya çıkardı.

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ABD'den PKK'ya 'çocuk teröristler' için fon!

Örgüt, rapor için YPG’ye zorla ya da vaatle dahil edilen bazı çocukların aileleriyle konuştu. 13 yaşındaki bir kız çocuğunun annesi “Biz yoksuluz, kızıma para ve giysi vereceklerini söylediler” bilgisini verirken, başka bir anne de PYD’den ayda 300 dolar aldıklarını ama terör örgütünün engellemeleri nedeniyle çocuklarıyla iletişime geçemediklerini söyledi.

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ABD'den PKK'ya 'çocuk teröristler' için fon!

Terör örgütünün ABD fonuyla suç işlediğini ortaya koyan raporda kullanılan ifadeler şu şekilde: “Bu grubun mülteci kamplarında kötü durumdaki ailelerden çocuklarını alıp nerede olduklarını bile söylememesi özellikle korkunç”.

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ABD'den PKK'ya 'çocuk teröristler' için fon!

DOLARLA MAAŞ... İnsan Hakları İzleme Örgütü, terör grubu PYD’ye hem silah hem de teknik destek sağlayan ABD’nin çocuk askerler konusunda da parmağı olduğu ortaya çıkınca Washington’a bir çağrı yaptı. Örgüt, gene yayınladığı raporda “Suriye Demokratik Güçleri’ni destekleyen ABD, bu gruba çocuk asker kullanımına son vermesi için baskı yapmalı” denildi. Washington’a daha önce yapılan uyarılara rağmen YPG ile YPJ’nin 2017’de 224 çocuğu kadrolarına aldığını, bu sayının 2016’dakinin beş katı olduğu açıklandı. ABD’ye yine uyarı olarak “Çocuklar aile içi şiddetten veya yoksulluktan kaçıyor olsa bile, YPG onları kadrolarına alarak korumuyor. Eğer bu çocuklara yardım etmekte ciddilerse, verdikleri vaatleri yerine getirip çocukların geleceklerini ve hayatlarını kaybetmemesini sağlamak için alternatifler üretmeli” ifadeleri kullanıldı.

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