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ABD’den olay yaratacak ‘general’ açıklaması

ABD’den olay yaratacak ‘general’ açıklaması

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü Albey Robert Manning, basın toplantısında Türkiye'nin kırmızı listesinde bulunan YPG’nin Komutanı 'general' Mazlum’un ismini geçirdi.

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Eklenme Tarihi: 05-03-2018 23:11 - Güncelleme: 06-03-2018 00:11

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), "General Mazlum" olarak tanımladıkları terör örgütü YPG/PKK'nın paravanı SDG'nin sözde komutanı Şahin Cilo'nun, Türkiye tarafından en çok arananlar listesinde olması konusunda açıklama yapmaktan kaçındı.

Gün içinde basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Pentagon sözcüsü Rob Manning, bir soru üzerine, PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden olarak bilinen ve Mazlum Kobani adını da kullanan Ferhad Abdi Şahin'i "General Mazlum" olarak tanımladı.

Manning'in, "General Mazlum ve Suriye'de DEAŞ'tan alınan yerlerdeki yerel askeri konseyleri, DEAŞ ile mücadeleye devam ettikleri sürece desteklemeye devam edeceğiz." sözleri tartışmalara neden oldu.

AA muhabirinin konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Pentagon Ortadoğu Masası sözcülerinden Binbaşı Adrian Rankine-Galloway, Türkiye'nin YPG'ye ilişkin kaygılarını anladıklarını ancak kastettikleri kişinin ABD'nin desteklediği (YPG/PKK'nın paravanı) SDG'nin komutanı olduğunu söyledi.

"TÜRKİYE'NİN KAYGILARINI ANLIYORUZ"
Binbaşı Galloway, "Biz SDG ile çalışıyoruz. Bakan Mattis (ABD Savunma Bakanı), bunu çok açık ve iyi bir şekilde ifade etti. Türk hükümetinin kaygılarını anlıyoruz. Bu şahıs kim olursa olsun, diğer geniş konulardan ayrı bir konu değil. Türkiye'nin SDG içerisindeki Kürt unsurlarla ilgili kaygılarını anlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Açıklamalarında, "DEAŞ ile mücadele ettikleri sürece" bölgedeki ortaklarını destekleyeceklerini belirttiklerini hatırlatan Galloway, Suriye'nin kuzeyinde (YPG/PKK'nın paravanı) SDG ile ilişkilerinin DEAŞ'la mücadeleyle sınırlı olduğunu sözlerine ekledi.

ŞAHİN CİLO TÜRKİYE'NİN KIRMIZI LİSTESİNDE
Terör örgütü YPG-YPJ/PKK'nın Suriye faaliyetleri, Irak-İran sınırında bulunan Kandil Dağı'nda yerleşik sözde başkanlık konseyinden yönlendiriliyor.

SDG ise söz konusu grubun Suriye'deki etiketi olarak kullanılıyor. SDG'nin başlı başına kendine ait militan tabanı ya da bağımsız yönetimi bulunmuyor.

Yaklaşık 50 bin silahlı kişiden oluştuğu iddia edilen SDG kadrosunun yüzde 70'den fazlası YPG ve kadın unsurlardan oluşan YPJ'den meydana geliyor.

Türkiye'nin başına ödül koyarak aradığı teröristlerden sözde SDG'nin genel komutanı Şahin Cilo Kobani/Mazlum kod adlı Ferhad Abdi Şahin ise tüm talimatlarını Kandil Dağı kadrosundan alıyor.

Kandil kadrosunun öne çıkan isimlerinden Cilo, PYD/PKK adına uzun süredir silahlı eylemlerin başında bulunuyor.

Amerikalı yetkililer, saha operasyonlarını büyük ölçüde Cilo üzerinden yürütüyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), 25 Nisan 2017'de Sincar ve Karaçok'a gerçekleştirdiği hava operasyonlarının ardından ABD'li komutanların Şahin Cilo'yla kameraların karşısına çıkması büyük tepki toplamıştı.

Cilo, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan aranan teröristler listesinin "kırmızı" kategorisinde yer alıyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Misafir 06 Mart 2018 01:58 ONU ANLADIK!.............. AMA ÖSO’NUN HUKUKİ STATÜSÜ NE?

    CEVAP YAZ 4 1
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