ABD'den Münbiç'te görev gösterisi! Neler oluyor?..

Türkiye'nin tüm uyarılarına rağmen Münbiç'ten çekilmemekte ısrar eden ABD, dün Münbiç'e asker ve sivillerden oluşan bir heyet gönderdi. Çarşı pazar gezdirip adeta gövde gösterisi yaptı...

ABD'den Münbiç'te görev gösterisi! Neler oluyor?..

ABD ve Türkiye arasında PKK/YPG terör örgütü varlığı nedeniyle sorun olan Suriye'nin Halep kentine bağlı Münbiç ilçesini dün ABD'li askeri ve sivil yetkililerin ziyaret ettiği belirtildi. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan William Rouback ve ABD'nin DEAŞ ile Mücadele Koalisyonundaki komutanlarından Binbaşı James Jarrard'ın da yer aldığı ABD'li heyet, Münbiç'te sokakları dolaşıp halkla konuştu ve ilçenin durumu hakkında bilgi aldı. ABD dün Münbiç'ten çekilmeyeceğini tekrarlamıştı..

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ABD'den Münbiç'te görev gösterisi! Neler oluyor?..

ABD ve Türkiye arasında PKK/YPG terör örgütü varlığı nedeniyle sorun olan Suriye'nin Halep kentine bağlı Münbiç ilçesini dün ABD'li askeri ve sivil yetkililerin ziyaret ettiği belirtildi.

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ABD'den Münbiç'te görev gösterisi! Neler oluyor?..

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan William Rouback ve ABD'nin DEAŞ ile Mücadele Koalisyonundaki komutanlarından Binbaşı James Jarrard'ın da yer aldığı ABD'li heyet, son dönemde ABD ile Türkiye arasında sorun olan Halep'in Münbiç ilçesini ziyaret etti.

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ABD'den Münbiç'te görev gösterisi! Neler oluyor?..

Yaklaşık 2 bin ABD askerinin bulunduğu ve Türkiye'nin ilçede bulunan YPG terör örgütü mensuplarının çıkmasını istediği Münbiç'te sokakları dolaşan ve halkla konuşan ABD'lilerin ilçenin durumu hakkında bilgi aldığı öğrenildi.

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