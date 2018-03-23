ABD'den Münbiç'te görev gösterisi! Neler oluyor?..

ABD ve Türkiye arasında PKK/YPG terör örgütü varlığı nedeniyle sorun olan Suriye'nin Halep kentine bağlı Münbiç ilçesini dün ABD'li askeri ve sivil yetkililerin ziyaret ettiği belirtildi. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan William Rouback ve ABD'nin DEAŞ ile Mücadele Koalisyonundaki komutanlarından Binbaşı James Jarrard'ın da yer aldığı ABD'li heyet, Münbiç'te sokakları dolaşıp halkla konuştu ve ilçenin durumu hakkında bilgi aldı. ABD dün Münbiç'ten çekilmeyeceğini tekrarlamıştı..