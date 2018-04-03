ABD'den Menbiç'te kirli oyun! 2 yeni üs kuruyor devriye atıyor

ABD, Türkiye'nin her an müdahale etmesi beklenen Menbiç'te 2 yeni askeri üs daha kurmaya başladı... Öte yandan TSK'nın ani baskınına karşı ABD ordusunun bölgedeki askerleri takviye ediliyor... PKK siper kazarken, ABD ordusu hem karada hem de havada devriye gezmeye başladı...

ABD'den Menbiç'te kirli oyun! 2 yeni üs kuruyor devriye atıyor

ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun, Türkiye ve ABD arasında PKK/YPG terör örgütü varlığı nedeniyle sorun olan Suriye'deki Menbiç ilçesine yeni bir üs kurdu. Sözkonusu üs, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi içindeki Cerablus ilçesi ile Menbiç cephe hattını birbirinden ayıran Sacu Çayı'na 8 km uzaklıkta... ABD, diğer üssü, cephe hattına 4 kilometre uzaklıkta inşa ediyor... AFP de Ankara'dan Menbiç'i hedef gösteren açıklamalar üzerine bölgede DSG'nin siper kazdığını, kontrol noktaları oluşturduğunu ve ABD ordusunun hem karada hem de havada devriye gezdiğini aktardı.

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ABD'den Menbiç'te kirli oyun! 2 yeni üs kuruyor devriye atıyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Suriye'nin Afrin bölgesinin alınmasının ardından sınırötesi operasyonları devam ettirme mesajları verirken gözlerin çevrildiği yerlerden biri de Menbiç. Suriye'nin kuzeyinde, Fırat Nehri'nin batı yakasında, YPG'nin omurgasını oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) kontrolünde bulunan Menbiç'le ilgili ajanslardan birbiri ardına haberler geliyor. AA'ya göre ABD, Menbiç'te iki üs inşa ediyor...

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ABD'den Menbiç'te kirli oyun! 2 yeni üs kuruyor devriye atıyor

'İLKİ DADAT'IN GÜNEYDOĞUSUNDA, İKİNCİSİ GÜNEYİNDE'... ABD ordusunun Menbiç'in kuzeyindeki Dadat köyünün güneydoğusunda gözlem noktası olarak kullandığı bir alanı genişleterek üsse çevirdiğini, bu amaçla bölgeye çok sayıda inşaat malzemesi ve iş makinası yönlendirdiğini aktaran AA, ''Sözkonusu üs, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi içindeki Cerablus ilçesi ile Menbiç cephe hattını birbirinden ayıran Sacu Çayı'na 8 km uzaklıkta'' dedi.

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ABD'den Menbiç'te kirli oyun! 2 yeni üs kuruyor devriye atıyor

'NUAYMİYE, FIRAT KALKANI'NA EN YAKIN ABD ÜSSÜ OLACAK': ''ABD, diğer üssü, cephe hattına 4 kilometre uzaklıkta inşa ediyor. Buradaki üs noktası Dadat köyünün güneyine denk düşüyor. Nuaymiye isimli bir çiftliğe yerleşen ABD unsurları, alanı üsse çevirmek için çalışma yürütüyor'' diye devam eden AA, ''Tamamlanması halinde Nuaymiye, Fırat Kalkanı unsurlarına en yakın ABD üssü olacak'' vurgusu yaptı.

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