ABD'den küstah Hakan Atilla hamlesi! FETÖ'nün...

Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla, New York'ta tutuklu bulunduğu cezaevinden Pensilvanya'da cezaevine nakledildi. ABD'nin durduk yere gerçekleştirdiği bu hamle mesaj olarak algılandı.

ABD’de tutuklu bulunan Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla New York’tan Pensilvanya eyaletinde bulunan FCI Schuylkill cezaevine nakledildi.

SEBEPSİZ YERE NAKLEDİLDİ: Yargıç Berman, mayıs ayındaki duruşmada ‘uluslararası havalimanlarına ve Türk Konsolosluğu'na yakın olması için Hakan Atilla'nın cezasının geri kalan bölümünü Connecticut eyaletine bağlı Danbury kentindeki federal cezaevinde tamamlamasını kararlaştırmıştı. Ancak gelinen noktada Atilla bugün itibarıyla FETÖ'nün kalbi olan Pensilvanya'daki FCI Schuylkill cezaevine nakledildi.

BU BİR MESAJ MI: Sebepsiz yere yapılan bu uygulamanın, gerilimli bir dönem içerisinde dostane bir mesaj olarak algılanmayacağı aşikar.

BAKANLIK KAYITLARINDA: ABD Adalet Bakanlığı kayıtları, 25 Temmuz 2019’da tutukluluk süresi sona erecek olan Hakan Atilla’nın, ‘bin 362’ mahkumun bulunduğu, Pensilvanya eyaletindeki ‘Schuylhill’ cezaevine nakledildiğini gösteriyor.