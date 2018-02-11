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ABD'den kritik ziyaret! Sözcü Kalın görüştü neler konuşuldu?

ABD'den kritik ziyaret! Sözcü Kalın görüştü neler konuşuldu?

ABD'den bir haftada gerçekleşecek 2 kritik ziyaretin ilki Ankara'da başladı... Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral H.R. McMaster Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile bir araya geldi...

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Eklenme Tarihi: 11-02-2018 13:28 - Güncelleme: 11-02-2018 13:32

Ankara bu hafta AD'den iki kritik konguğu ağırlayacak. İlk konuk geldi ve görüşmelere başladı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral H.R. McMaster ile görüştü. Hafta içinde de ABD Dışişleri Bakanı Tillerson Ankara'da olacak...

Beştepe'den Kalın -McMaster görüşmesiyle ilgili yapılan açıklamada,  "Türkiye Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, 10-11 Şubat 2018 tarihlerinde İstanbul’u ziyaret eden Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral H.R. McMaster ile görüşmüştür" denildi.

Açıklamada görüşmenin detaylarına ilişkin şunlar kaydedildi:  "Görüşmede, Türkiye ve ABD’nin uzun vadeli stratejik ortaklık ilişkileri teyit edilmiş ve iki ülkenin öncelik ve hassasiyetleri ele alınmıştır.  Görüşmede ayrıca, öteden beri müttefik olan Türkiye ve ABD arasındaki ilişkiler, ortak stratejik sınamalar ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur. Bu çerçevede, ikili ilişkileri olumsuz etkileyen konular detaylı bir biçimde ele alınmış ve terörizmin her çeşidiyle ortak mücadelenin geliştirilmesinin yolları araştırılmıştır."

McMaster, Türkiye ve Katar'ın radikal ideolojilerin "yeni sponsorları" olduğunu iddia etmişti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR10 YORUM

  • Misafir 11 Şubat 2018 15:32 Adamlar ayarlariniz bozulmusa benziyor ya duzeltin yada kapi disari ederiz demek icin gelmisler

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