ABD’den kritik Türkiye kararı! Satışlar durduruldu

ABD Temsilciler Meclisi ve Senatosu Silahlı Hizmetler Komite üyeleri tarafından hazırlanan 717 milyar dolarlık 2019 yılı savunma politikası tasarısının son hali hazırlandı.

2019 Savunma Bütçesi Yasası’nın son haline göre, Türkiye’ye F-35 teslimatları dahil birçok savunma sanayi ürünlerinin sevkiyatının geçici olarak durdurulması konusunda uzlaşma sağlandı.

Varılan uzlaşma metnine göre, tasarının yasalaşmasından 90 gün içerisinde ABD Savunma Bakanlığı'nın Türkiye-ABD ilişkilerinin durumuna yönelik bir raporu Kongre'ye sunması gerekiyor.

Bu raporda, Savunma Bakanlığı'nın Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almasının askeri ilişkilere etkisi ve F-35 yeni nesil savaş uçağı programından çıkarılmasının ABD sanayisi için yaratacağı sonuçların değerlendirilmesi bekleniyor.

TRUP VE MATTİS BU TASARIYA KARŞI: ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Savunma Bakanı James Mattis'in, F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye karşı satışının durdurulmasına karşı olunduğu biliniyor. Trump, NATO zirvesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede, satışın durdurulmasına karşı olduğunu belirtmişti. Savunma Bakanı Mattis ise geçtiğimiz günlerde Kongre'ye yazdığı mektupta, F-35 teslimatının durdurulması yönünde bir adım atılmaması gerektiğini söylemişti.

TASARI ÜZERİNDE ANLAŞMAYA VARILDI: ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi müzakerecileri, 716 milyar dolar tutarında savunma politikası tasarısı üzerinde anlaşmaya vardılar. Söz konusu tasarı, askeri fonlamanın yetkilendirilmesinin yanı sıra, yabancı yatırımların incelenmesi ve telekomünikasyon güvenliğinin sıkılaştırılmasına ilişkin hükümleri de içeriyor.

2019 Mali Yılı Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası anlaşması, Senato ve Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetleri komiteleri başkanları tarafından açıklandı. Yasanın yürürlüğe girmesi için Senato ve Temsilciler Meclisi’nin genel kurullarında ayrı ayrı kabul edilmesi ve Başkan Donald Trump tarafından imzalanması gerekiyor.

F-35'LERİN TÜRKİYE'YE VERİLMESİ ENGELLENİYOR: Tasarıyla, Lockheed Martin Corp yapımı 77 adet F-35 savaş uçağı için 7.6 milyar dolar harcama yetkisi verilecek. Ancak, tasarıyla F-35 savaş uçaklarının NATO üyesi Türkiye’ye verilmesi engelleniyor. ABD’li yetkililer, Türkiye’nin Rusya’dan alacağı S-400 füze sisteminin NATO hava ve füze savunma sistemine entegre edilemeyeceği konusunda uyarıda bulunmuş bu açıklamalar Ankara ile Washington arasında tansiyonu yükseltmişti.

TÜRKİYE RUS FÜZE SİSTEMİNİ ALMAKTAN VAZGEÇMEZSE...ABD Senatosu’nun bir komisyonu, 21 Haziran’da kabul ettiği yeni bir harcama yasa önerisine, Türkiye’nin Rus S-400 füze sistemlerini almaktan vazgeçmemesi halinde F-35 savaş uçaklarının teslimatının engellenmesi hükmünü koymuştu. Tasarıyla ABD hükümetinin ulusal güvenlik kaygıları nedeniyle Çinli telekomünikasyon şirketleri ZTE Corp veya Huawei Technologies Co Ltd’nin teknolojilerinin kullanımı yasaklanıyor.