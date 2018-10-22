ABD'den 'Kaşıkçı' açıklaması! Suudi Arabistan...

Beyaz Saray danışmanı Jared Kushner, Cemal Kaşıkçı ile ilgili bir açıklama yaptı. Danışman Kushner, "Kaşıkçı konusunda hâlâ gerçekleri bulma aşamasındayız. Trump ve Pompeo, gerçekler ortaya çıktıktan sonra ne yapılacağına karar verecek. Suudi Arabistan önemli bir müttefik" ifadelerini kullandı.

Kushner, Trump ve Pompeo'nun Kaşıkçı olayı ile ilgili gerçeklerin tespit edilmesinin ardından karar vereceklerini, ABD'nin tüm dikkatinin bu olay üzerinde olduğunu ve Trump'ın ABD'nin çıkarlarına odaklandığını belirtti.

Kushner ayrıca Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın Kaşıkçı olayında şeffaf olması ve durumu ciddi bir şekilde ele alması gerektiğini vurguladı.

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