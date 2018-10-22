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ABD'den 'Kaşıkçı' açıklaması! Suudi Arabistan...

ABD'den 'Kaşıkçı' açıklaması! Suudi Arabistan...

Beyaz Saray danışmanı Jared Kushner, Trump yönetiminin Kaşıkçı olayı ile ilgili gerçekleri bulma aşamasında olduğunu, Suudi Arabistan'ın önemli bir müttefik olduğunu söyledi.

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Eklenme Tarihi: 22-10-2018 17:45 - Güncelleme: 22-10-2018 17:45

Beyaz Saray danışmanı Jared Kushner, Cemal Kaşıkçı ile ilgili bir açıklama yaptı. Danışman Kushner, "Kaşıkçı konusunda hâlâ gerçekleri bulma aşamasındayız. Trump ve Pompeo, gerçekler ortaya çıktıktan sonra ne yapılacağına karar verecek. Suudi Arabistan önemli bir müttefik" ifadelerini kullandı.

Kushner, Trump ve Pompeo'nun Kaşıkçı olayı ile ilgili gerçeklerin tespit edilmesinin ardından karar vereceklerini, ABD'nin tüm dikkatinin bu olay üzerinde olduğunu ve Trump'ın ABD'nin çıkarlarına odaklandığını belirtti.

Kushner ayrıca Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın Kaşıkçı olayında şeffaf olması ve durumu ciddi bir şekilde ele alması gerektiğini vurguladı.

Cemal Kaşıkçı soruşturmasında flaş gelişme! İfade veriyorlar...  

İşte Cemal Kaşıkçı'nın dublörü! Kıyafetlerini giyip saatini ve gözlüğünü takıp..

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • Misafir 22 Ekim 2018 18:39 Yaşama yürütme yargı yetkilerinin tek elde toplanması kabul edilemez!.........

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