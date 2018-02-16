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ABD'den İran'ı kızdıracak tehlikeli açıklama!

ABD'den İran'ı kızdıracak tehlikeli açıklama!

ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley İran'ı çok kızdıracak bir açıklamada bulundu. Haley, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) İran’a karşı harekete geçmesinin zamanının geldiğini söyledi.

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Eklenme Tarihi: 16-02-2018 16:53 - Güncelleme: 16-02-2018 16:53

ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, BM uzmanlarının hazırladığı, İran’ın Yemen’e silah gönderme yasağını ihlal ettiğini gösteren raporun ardından, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) İran’a karşı harekete geçmesinin zamanının geldiğini dile getirdi.

Uzmanlar, Ocak ayında BMGK’ya sunulan raporda, 2015 yılında alınan silah ambargosu kararından sonra Yemen’e giren İran menşeili füze kalıntıları bulduklarını ifade etmişti.

BMGK’NIN HAREKETE GEÇME ZAMANI GELDİ: Bu raporun, kendisinin aylardır söylediklerini doğruladığına dikkat çeken Haley, “İran, BMGK kararlarını ihlal ederek Yemen’e yasadışı olarak silah aktardı. Dünya, bu açıkça işlenen ihlalleri cevapsız bırakmaya devam edemez. BMGK’nın harekete geçme zamanı geldi” diyerek, Tahran’ın yaptıklarının sonuçlarına katlanması gerektiğini vurguladı. Şarku'l Avsat'ın haberine göre Diplomatlar, İran’ın ihlallerinin, BMGK tarafından bu ay kabul edilecek olan, Yemen’deki yaptırımları yenileyen bir taslak kararda ele alınacağını belirtti.

RUSYA’NIN NASIL TAVIR ALACAĞI MEÇHUL

Ancak BMGK’da bulunan Rusya’nın, İran’a yaptırım uygulamak için yapılacak herhangi bir hareketi destekleyip destekleyeceği bilinmiyor. Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, söz konusu raporun geçerliliğini sorgulamıştı.

Haley, Aralık ayında BMGK’da yaptığı konuşmada, ABD’nin, İran destekli Husilerin Suudi Arabistan’ı hedef alan füze saldırıları nedeniyle, İran’a karşı harekete geçeceğini söylemiş, Rusya ise bu tür planları kabul etmeyeceğini açıklamıştı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR9 YORUM

  • Erol Baron 16 Şubat 2018 17:35 Kodumu oturtan TSK'nın Suriye'de savaşı bitireceğini anlayınca, Yankee yeni savaş alanları arayışına başladı. İran'dan dan eli boş dönerse, bir daha Kuzey Amerika Kıtasından kafasını çıkaramaz.

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