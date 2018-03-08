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ABD'den ilginç itiraf! Onlara karşı koyamayız

ABD'den ilginç itiraf! Onlara karşı koyamayız

ABD Savunma Bakan Yardımcısı John C. Rood, ABD'nin füze savunma kapasitesinin Rusya ve Çin'in stratejik güçlerine karşı koyacak yeterlikte olmadığını söyledi.

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Eklenme Tarihi: 08-03-2018 18:34 - Güncelleme: 08-03-2018 18:34

ABD Senatosu'na hitap eden Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) iki numaralı ismi Rood'a ABD füze savunma sistemlerinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 1 Mart'taki Federal Meclis konuşmasında açıkladığı yeni nesil silahlara karşı koyup koyamayacağı soruldu.

Sistemin bu amaçla geliştirilmediğini savunan Rood, "ABD'nin füze savunma sistemi, geliştirildiği ve şu ana dek konuşlandırıldığı durumda bulunuyor. Bu sistem, Rusya ve Çin'in stratejik cephaneliğini yok edecek imkanlara sahip değil" ifadelerini kullandı.

Rusya, ABD füze savunma sistemindeki önleme füzelerinin saldırı amaçlı olarak yeniden donatılabileceğini belirtmişti.

Putin, 18 Mart'ta yapılacak devlet başkanlığı seçimleri öncesi düzenlediği son Federal Meclis konuşmasında, Rus ordusunun 'yenilmez' füze başlıkları ve benzersiz silahlar geliştirdiğini söylemişti.

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  • Misafir 08 Mart 2018 19:00 Yargı bağımsızlığı için Tayyip'den kurtulmak şart!

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