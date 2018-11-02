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ABD'den flaş Süleyman Soylu ve Abdülhamit Gül kararı! Listeden çıkardılar...

ABD'den flaş Süleyman Soylu ve Abdülhamit Gül kararı! Listeden çıkardılar...

ABD, Rahip Brunson davası nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül hakkında aldığı yaptırım kararını kaldırdı. Türkiye de ABD'nin Adalet ve İç Güvenlik bakanlarına getirilen yaptırımları kaldırdı.

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Eklenme Tarihi: 02-11-2018 16:24 - Güncelleme: 02-11-2018 17:28

FETÖ ve PKK ile ilişkileri nedeniyle yargılanan Rahip Brunson'un tahliye edilmemesi nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ü yaptırım listesine alan ABD, yeni bir kararla iki bakanı yaptırım listesinden çıkardı. Türkiye de buna karşılık ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions ile ABD İç Güvenlik Bakanı Kirsjten M. Nielsen'e getirilen yaptırımların kaldırıldığını duyurdu. Yaptırımların kaldırılmasına ilişkin açıklamanın bugün eş zamanlı olarak yapılmasına ise dünkü ABD Başkanı Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın telefon görüşmesinde karar verildi.

TÜRKİYE DE İKİ BAKANA YAPTIRIMI KALDIRDI... Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, mütekabiliyet çerçevesinde ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions ile ABD İç Güvenlik Bakanı Kirsjten M. Nielsen'e getirilen yaptırımların kaldırıldığını duyurdu. Sözcü Aksoy, "ABD Hazine Bakanlığının, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e yönelik yaptırım kararını kaldırmasına paralel olarak, ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions ile ABD İç Güvenlik Bakanı Kirsjten M. Nielsen’e uygulanan; Türkiye’ye giriş yasağı, ülkemizdeki malvarlıklarının bloke edilmesi ve ülkemizdeki gerçek ve tüzel kişilerin adı geçenlerle her türlü mali işlem gerçekleştirmesinin ve ticari ilişkide bulunması yasağı kaldırılmıştır."

YAPTIRIM KAKARINDA NE VARDI?.. Rahip Brunson’ın yargılanması sürecinde ABD bir dizi yaptırımı uygulayacağını duyurmuş, Ağustos ayının başında da ABD Hazine Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün ABD’deki mal varlıkları ve mal varlıklarından elde edebilecekleri faiz gelirlerini dondurmuştu. Kararda ABD vatandaşlarının bakanlarla herhangi bir iş ve işlem yapması yasaklanmıştı.

TÜRKİYE'DEN KARŞI YAPTIRIM... Türkiye’den tepki ile karşılanan karara aynı şekilde yaptırımla karşılık verilmiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan yine Ağustos ayında ABD’nin ABD İçişleri Bakanı Ryan Zinke ile ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions’un Türkiye’deki mal varlıklarının dondurulduğunu söylemişti.

Rahip Brunson’ın yargılama sürecinin tamamlanması ve ülkesine dönmesinin ardından iki ülke ilişkileri normalleşme sürecine girdi. Karşılıklı açıklamaların yanı sıra süreçte ABD Başkanı Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan iki kez telefonda görüştü. İki ülkeden yapılan açıklamalarda yaptırımların kaldırılacağı mesajı da verilmişti.

Soylu'dan ABD'ye bomba cevap! ABD'de bir malımız var o da...

BAKANLAR NE DEMİŞTİ?.. İçişleri Bakanı Soylu, yaptırım kararı üzerine twitter hesabından "Amerika’da bir malımız var; Fetö. Onu da orada bırakmayız, Alacağız!" mesajıyla bu karara tepki göstermişti. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de kararla ilgili "Benim bu topraklarda yaşamak ve bu topraklarda ölmek dışında bir düşüm olmadı. ABD'de veya Türkiye dışında herhangi bir ülkede ne bir dikili ağacım ne bir tek kuruş param da yoktur. Nasip olursa belki bir gün memleketim Gaziantep'te küçük bir zeytinlik alırım." demişti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR7 YORUM

  • Misafir 02 Kasım 2018 17:43 3600 ek gösterge yalanının peşini bırakmayacağız.

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KİMDİR ?
Süleyman Soylu
SÜLEYMAN SOYLU KİMDİR?

Aslen Trabzon Of'lu bir ailenin çocuğu olan Soylu 1969 yılında İstanbul'da doğdu. İçişleri Bakanı olan Süleyman Soylu'nun eşinin ismi Hamdiye Soylu. İlk ve ortaöğrenimini İstanbul'da tamamladı. Plevne Lisesi mezunu olan S&uu

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ABDULHAMİT GÜL KİMDİR?

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