ABD'den flaş açıklama! Buluşma için tek şartımız var

Cumartesi günü Pensilvanya eyaletindeki bir mitingde konuşan Başkan Trump, "Kuzey Kore'nin barış yapmak istediğine inanıyorum. Bence zamanı geldi" diye konuştu.

Trump, Kuzey Kore lideri Kim'in nükleer silahsızlanma müzakerelerinde ilerlemeye niyeti olmadığı sonucuna varması halinde ise hızla görüşmelerden çekileceğini söyledi.

ABD'nin hedefi her zaman Kuzey Kore'de kalıcı nükleer silahsızlanmanın sağlanması oldu. Kim'in bu görüşmede nükleer silahlarından vazgeçme sözü vereceğine inananların sayısı az.