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ABD'den FETÖ'nün iadesi açıklaması

ABD'den FETÖ'nün iadesi açıklaması

ABD Adalet Bakanlığı, Rus Büyükelçi Karlov suikastı soruşturması bağlamında hakkında tutuklama kararı çıkarılan FETÖ elebaşı Gülen'le ilgili kararın, Türkiye'den gelebilecek belgelerin değerlendirilmesinden sonra verileceğini açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 03-04-2018 08:51 - Güncelleme: 03-04-2018 08:51

BD Adalet Bakanlığı, Rus Büyükelçi Andrey Karlov suikastı soruşturması bağlamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'le ilgili kararın, Türkiye'den gelebilecek belgelerin değerlendirilmesinden sonra verileceğini bildirdi.

Rus haber ajansı TASS'ta yer alan habere göre, ABD Adalet Bakanlığı Sözcüsü Nicole Navas Oxman, konuyla ilgili sürece dair değerlendirmede bulundu.

KARAR ABD YASALARINA GÖRE VERİLECEKTİR: Sözcü Oxman, açıklamasında, "Bu konu bağlamında Türk hükümetinin temin edebileceği tüm materyalleri inceleyeceğiz; (Gülen'in) iadesiyle ilgili herhangi bir karar bu bağlamda gerçeklere ve ilgili ABD yasalarına göre verilecektir. ifadesini kullandı ve daha fazla yorum yapmayacağını belirtti.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un 19 Aralık 2016'da öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında FETÖ elebaşı Gülen ile cinayetin faili Mevlüt Mert Altıntaş'a uzanan ilişki silsilesi tespit edilmişti.

Soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Savcısı Adem Akıncı, nöbetçi Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliğinden Fetullah Gülen, Şerif Ali Tekalan, Cemal Karaata, Cengiz Özkan, Emrullah Uslu, Hamza Sevinç, Murat Tokay ve Temel Alsancak hakkında yokluğunda tutuklama kararı çıkarılmasını talep etmişti.

Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebiyle Gülen'in de arasında bulunduğu 8 kişi hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "tasarlayarak insan öldürmek" suçlarından yokluğunda dün tutuklama kararı çıkarmıştı.

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